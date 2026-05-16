Claves para destacarse en una entrevista de trabajo: En Blu Jeans, 16 de mayo de 2026

El programa del sábado, 16 de mayo de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Andrés López, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló sobre Yaps Bakery, revolucionando la panadería y repostería.

se habló sobre Yaps Bakery, revolucionando la panadería y repostería. En Un columnista nos contó, se habló sobre vestirse bien es vivir.

se habló sobre vestirse bien es vivir. En el Tema Central, Vivían Montoya Ruiz, Máster en Comunicación y estratega del Juego Corporativo, se refirió sobre ¿cómo ganar la entrevista y el puesto de trabajo? ¿Cómo fluir en una entrevista de trabajo?

Vivían Montoya Ruiz, Máster en Comunicación y estratega del Juego Corporativo, se refirió sobre ¿cómo ganar la entrevista y el puesto de trabajo? ¿Cómo fluir en una entrevista de trabajo? En 'La maquina de la verdad', se refirió sobre el interiorismo.

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