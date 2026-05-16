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Claves para destacarse en una entrevista de trabajo: En Blu Jeans, 16 de mayo de 2026

En Blu Jeans del sábado, 16 de mayo de 2026. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de may, 2026

El programa del sábado, 16 de mayo de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Andrés López, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló sobre Yaps Bakery, revolucionando la panadería y repostería.
  • En Un columnista nos contó, se habló sobre vestirse bien es vivir.
  • En el Tema Central, Vivían Montoya Ruiz, Máster en Comunicación y estratega del Juego Corporativo, se refirió sobre ¿cómo ganar la entrevista y el puesto de trabajo? ¿Cómo fluir en una entrevista de trabajo?
  • En 'La maquina de la verdad', se refirió sobre el interiorismo.

Escuche el programa completo aquí:

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