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¿Cómo entender mejor la economía cotidiana?: En Blu Jeans, 4 de julio de 2026

En Blu Jeans del sábado, 4 de julio de 2026. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans
En Blu Jeans
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de jul, 2026

El programa del sábado, 20 de junio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauricio Quintero y María del Pilar contra Juanca Solarte y Alejandro Ambrad, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló sobre Diseñadora colombiana llevando la moda de nuestro país a otro nivel.
  • En Un columnista nos contó, se abordó sobre la selección Colombia.
  • En el Tema Central, Juan Camilo Pardo Niño, asesor económico con maestría en economía teórica de la Universidad de los Andes y autor de Colombianomics, se refirió sobre ¿cómo entender la economía del día a día? ¿qué conceptos económicos debemos entender mejor?
  • En 'La maquina de la verdad', se habló sobre los hombres y el cuidado de la piel.

Escuche el programa completo aquí:

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