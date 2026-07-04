¿Cómo entender mejor la economía cotidiana?: En Blu Jeans, 4 de julio de 2026

El programa del sábado, 20 de junio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauricio Quintero y María del Pilar contra Juanca Solarte y Alejandro Ambrad, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló sobre Diseñadora colombiana llevando la moda de nuestro país a otro nivel.

se habló sobre Diseñadora colombiana llevando la moda de nuestro país a otro nivel. En Un columnista nos contó, se abordó sobre la selección Colombia.

se abordó sobre la selección Colombia. En el Tema Central, Juan Camilo Pardo Niño, asesor económico con maestría en economía teórica de la Universidad de los Andes y autor de Colombianomics, se refirió sobre ¿cómo entender la economía del día a día? ¿qué conceptos económicos debemos entender mejor?

Juan Camilo Pardo Niño, asesor económico con maestría en economía teórica de la Universidad de los Andes y autor de Colombianomics, se refirió sobre ¿cómo entender la economía del día a día? ¿qué conceptos económicos debemos entender mejor? En 'La maquina de la verdad', se habló sobre los hombres y el cuidado de la piel.

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