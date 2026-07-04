¿Cómo entender mejor la economía cotidiana?: En Blu Jeans, 4 de julio de 2026

Actualizado: 4 de jul, 2026
El programa del sábado, 20 de junio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauricio Quintero y María del Pilar contra Juanca Solarte y Alejandro Ambrad, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló sobre Diseñadora colombiana llevando la moda de nuestro país a otro nivel.
- En Un columnista nos contó, se abordó sobre la selección Colombia.
- En el Tema Central, Juan Camilo Pardo Niño, asesor económico con maestría en economía teórica de la Universidad de los Andes y autor de Colombianomics, se refirió sobre ¿cómo entender la economía del día a día? ¿qué conceptos económicos debemos entender mejor?
- En 'La maquina de la verdad', se habló sobre los hombres y el cuidado de la piel.
Escuche el programa completo aquí: