¿Conseguir el éxito en tierra propia o ajena? En Blu Jeans, 20 de septiembre de 2026

El programa de este domingo, 20 de septiembre de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, una frase del escritor, historiador francés Voltaire, y además contó con las siguientes secciones:

En La ciencia detrás de las cosas, hablamos del pulpo, un animal que facilmente podría no ser de este planeta.

hablamos del pulpo, un animal que facilmente podría no ser de este planeta. En el Tema Central, pasó por los micrófonos de En Blu Jeans el director de Actívate, Nicolás Mejía, para poder responder a la pregunta de: ¿el éxito y la fortuna se pueden conseguir en tierra ajena o se puede cosechar en tierra propia?

pasó por los micrófonos de En Blu Jeans el director de Actívate, Nicolás Mejía, para poder responder a la pregunta de: ¿el éxito y la fortuna se pueden conseguir en tierra ajena o se puede cosechar en tierra propia? En 'Historias de viaje con JuanK', se realizó un recorrido de viaje a través de la arquitectura.

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