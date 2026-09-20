¿Conseguir el éxito en tierra propia o ajena? En Blu Jeans, 20 de septiembre de 2026

Actualizado: 20 de sept, 2026
El programa de este domingo, 20 de septiembre de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, una frase del escritor, historiador francés Voltaire, y además contó con las siguientes secciones:
- En La ciencia detrás de las cosas, hablamos del pulpo, un animal que facilmente podría no ser de este planeta.
- En el Tema Central, pasó por los micrófonos de En Blu Jeans el director de Actívate, Nicolás Mejía, para poder responder a la pregunta de: ¿el éxito y la fortuna se pueden conseguir en tierra ajena o se puede cosechar en tierra propia?
- En 'Historias de viaje con JuanK', se realizó un recorrido de viaje a través de la arquitectura.
Este y más temas en el programa completo aquí: