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¿Conseguir el éxito en tierra propia o ajena? En Blu Jeans, 20 de septiembre de 2026

En Blu Jeans del domingo, 20 de septiembre de 2026, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

El programa de este domingo, 20 de septiembre de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, una frase del escritor, historiador francés Voltaire, y además contó con las siguientes secciones:

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  • En La ciencia detrás de las cosas, hablamos del pulpo, un animal que facilmente podría no ser de este planeta.
  • En el Tema Central, pasó por los micrófonos de En Blu Jeans el director de Actívate, Nicolás Mejía, para poder responder a la pregunta de: ¿el éxito y la fortuna se pueden conseguir en tierra ajena o se puede cosechar en tierra propia?
  • En 'Historias de viaje con JuanK', se realizó un recorrido de viaje a través de la arquitectura.

Este y más temas en el programa completo aquí:

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¿Es más fácil prosperar donde nadie conoce su pasado?: En Blu Jeans, 19 de septiembre de 2026

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