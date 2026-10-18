¿Crisis de masculinidad? Dificultades y temores de los hombres: en Blu Jeans, de octubre de 2026

Actualizado: 18 de oct, 2026
El programa de este domingo, 18 de octubre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿Cuál tema cree usted que más les inquieta a los hombres?
- 'La ciencia detrás de las cosas': Explicó la evolución y función anatómica de los cinco dedos de los pies, detallando el rol de cada dedo en el equilibrio y la marcha, además de curiosidades como el "pie griego" y las arrugas en el agua
- 'Tema Central': Debatió sobre la "machosfera" y la crisis de masculinidad, analizando las dificultades, temores y cambios de roles que enfrentan los hombres al momento de cortejar y relacionarse con las mujeres
- 'Historias de viaje con JuanK': Presentó la situación del Jardín Botánico del Quindío e invitó a los oyentes a visitarlo para reactivar el turismo y apoyar su conservación tras las afectaciones por el terremoto
- 'La máquina de la verdad': Desmitificó creencias sobre los seguros para motos, aclarando la vigencia obligatoria del SOAT, el alcance real de las pólizas todo riesgo y la atención en urgencias hospitalarias