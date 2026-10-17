Machosfera y nuevas masculinidades: cómo las redes están cambiando la forma de ser hombre

Las redes sociales se han convertido en uno de los espacios donde los hombres discuten sobre relaciones, éxito, soledad, roles de género y lo que significa ser hombre actualmente. Allí también han ganado visibilidad comunidades como incels, hombres que se identifican como “célibes involuntarios”, junto con otros grupos que cuestionan los cambios en las relaciones entre hombres y mujeres.

En entrevista con En Blu Jeans, el sociólogo Ricardo Forero explicó que parte de estas conversaciones forman lo que se conoce como machosfera, un conjunto diverso de comunidades, foros, perfiles e influenciadores digitales que debaten sobre la masculinidad y que, en algunos casos, reivindican modelos tradicionales del papel del hombre.

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¿Qué es la machosfera?

Forero explicó que no todos los espacios que conforman este fenómeno tienen el mismo discurso. Algunos contenidos giran alrededor de autoestima, salud mental, disciplina o crecimiento personal, mientras otros adoptan posiciones hostiles hacia las mujeres y el feminismo.

Parte del fenómeno aparece, según el sociólogo, en medio de los cambios que ha vivido la masculinidad tradicional. El modelo del hombre como proveedor, protector y cabeza del hogar ya no opera de la misma manera en muchas familias.



“Muchas veces los hombres están permeados también porque tienen dificultades en mantener ese rol de macho, proveedor, protector, cuidador. Entonces, eso establece una crisis de identidad frente a esa masculinidad tradicional”, explicó.

Esa transformación también deriva en discusiones sobre las nuevas masculinidades y estereotipos machistas, especialmente alrededor de la idea de que no existe una sola manera de ser hombre.

Salud mental después de la pandemia Foto: ImgFX, referencia

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¿Por qué estos espacios atraen a algunos jóvenes?

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la forma en que estas comunidades pueden atraer a hombres que experimentan soledad, rechazo o frustraciones en sus relaciones afectivas.

El experto explicó que encontrarse con otras personas que dicen vivir situaciones similares puede producir una sensación de pertenencia. El problema aparece cuando el grupo comienza a reforzar la idea de que existe un culpable externo.

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“Lo que le está generando a los jóvenes y a estos hombres, primero, es una sensación de comunidad y de validación. O sea, si tú tienes un problema de que no levantas, sí, porque las mujeres son muy materialistas, porque las mujeres son de otro tipo y tenemos una comunidad en donde estamos miles de hombres opinando lo mismo. Lo primero, estamos generando una identidad y una relación dentro de ese proceso”, señaló.

El sociólogo puso como ejemplo a los incels, comunidades donde algunos hombres atribuyen a las mujeres o a los cambios sociales su dificultad para establecer relaciones sexuales o afectivas. La preocupación aumenta, advirtió, cuando esas frustraciones evolucionan hacia discursos misóginos o violentos.

El algoritmo también puede reforzar estas ideas

Las plataformas digitales tienen otro papel importante, ya que una persona que comienza a consumir contenido relacionado con masculinidad, relaciones o frustración afectiva puede encontrarse cada vez con más publicaciones similares.

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“La machosfera tiene una cosa muy interesante y es que es un escenario que está muy ligado a las redes sociales y, al estar muy ligado a las redes sociales, los algoritmos empiezan a operar y a mostrar este tipo de escenarios”, explicó.

Además, algunos creadores han convertido este interés en cursos, asesorías o contenidos sobre seducción y desarrollo personal. Para el experto, allí resulta necesario diferenciar entre los mensajes que promueven crecimiento individual y aquellos que terminan alimentando hostilidad hacia las mujeres.

Furor de las redes sociales

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¿Qué significa ser hombre hoy?

Para Forero, detrás de toda la discusión existe una pregunta más amplia sobre cómo construir una identidad masculina cuando los antiguos roles ya no funcionan de la misma manera.

“¿Dónde queda su identidad como hombre? Si a un hombre lo defines únicamente y exclusivamente como proveedor y deja de ser proveedor, está anulado. Es un hombre que está anulado dentro de eso”, afirmó.

Los cambios también han diluido algunas reglas que antes se daban por sentadas en las relaciones, desde el cortejo hasta los papeles dentro de una pareja. En ese contexto también ha cobrado fuerza la discusión sobre cómo los modelos tradicionales pueden afectar la expresión emocional de los hombres.

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Para el entrevistado, el reto está en escuchar las necesidades y tensiones que atraviesan los hombres sin convertirlas en una confrontación con las mujeres, y analizar cómo estos nuevos espacios digitales están modificando la relación entre los géneros.