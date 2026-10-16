Nubia e Hijos presentan ‘Cosechar amor’, el libro en el que comparten secretos y saberes campesinos

Lo que comenzó durante la pandemia con un video en YouTube terminó convirtiéndose en una historia que millones de personas conocieron en Colombia y otros países. Nubia, David y Alejo, la familia campesina de Chipaque, Cundinamarca, que se hizo viral en redes sociales al compartir su vida en el campo, ahora lleva sus experiencias, anécdotas y conocimientos a las páginas de un libro.

Se trata de 'Cosechar amor', una obra en la que Nubia e Hijos abren las puertas de su finca para compartir los saberes campesinos que han pasado de generación en generación, incluidos los conocimientos heredados de sus abuelas. El libro reúne historias familiares, consejos para cuidar plantas, recomendaciones para cultivar en casa y enseñanzas sobre el cuidado de los animales y los cultivos.

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En diálogo con Blu Radio, Nubia recordó con emoción cómo recibieron la noticia de que su historia llegaría a los libros y lo que significó tener la publicación entre sus manos.

“Nosotros, la señorita Juliana (su manager) nos dijo que se iba a hacer un libro. Ella nos daba más las ideas y el día que nosotros lo recibimos fue súper nostalgia, porque nunca imaginábamos que una experiencia muy bonita que junto con la señorita Juliana vivimos la tengamos hoy en día plasmada aquí en el libro”, contó Nubia junto a sus hijos.



Nubia e hijos Foto: Blu Radio

Para la familia, esta publicación representa una nueva manera de compartir con sus seguidores las experiencias que durante años han mostrado a través de las cámaras. Ahora, los lectores podrán conocer sus historias y anécdotas mediante las páginas de una obra que combina el humor, las tradiciones rurales y el amor por la naturaleza.

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Además de rescatar las costumbres campesinas, 'Cosechar amor' busca acercar a niños y familias al campo colombiano, con herramientas prácticas para quienes quieren tener una huerta en casa, aprender a cuidar plantas de interior o descubrir más sobre la vida rural. También incluye recetas y consejos compartidos por Nubia y sus hijos.

La obra celebra la vida en las montañas de Chipaque y el conocimiento de quienes han aprendido a trabajar la tierra a partir de la experiencia y las enseñanzas familiares. Es una forma de demostrar que detrás de los contenidos que hicieron famosa a esta familia hay una historia de esfuerzo, tradición y conexión con el campo.