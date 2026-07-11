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¿Cuándo una cicatriz deja de ser solo una marca en la piel?: En Blu Jeans, 11 de julio de 2026

En Blu Jeans del sábado, 11 de julio de 2026. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans
En Blu Jeans
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de jul, 2026

El programa del sábado, 11 de julio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Andrés Rodríguez, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló sobre Los perros cantores.
  • En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre el mejor módelo mental para conseguir cosas en la vida.
  • En el Tema Central, Angelica Guatibonza, médica dermatóloga y CEO de Guatibonza Clinics, se refirió sobre ¿cuándo una cicatriz deja de ser un problema físico y se vuelve un complejo psicológico? ¿Cuáles son los errores comunes que cometemos con las cicatrices del cuerpo?
  • En 'La maquina de la verdad', se habló sobre tecnología, específicamente sobre bots.

Escuche el programa completo aquí:

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