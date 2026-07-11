¿Cuándo una cicatriz deja de ser solo una marca en la piel?: En Blu Jeans, 11 de julio de 2026

Actualizado: 11 de jul, 2026
El programa del sábado, 11 de julio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Andrés Rodríguez, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló sobre Los perros cantores.
- En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre el mejor módelo mental para conseguir cosas en la vida.
- En el Tema Central, Angelica Guatibonza, médica dermatóloga y CEO de Guatibonza Clinics, se refirió sobre ¿cuándo una cicatriz deja de ser un problema físico y se vuelve un complejo psicológico? ¿Cuáles son los errores comunes que cometemos con las cicatrices del cuerpo?
- En 'La maquina de la verdad', se habló sobre tecnología, específicamente sobre bots.
Escuche el programa completo aquí: