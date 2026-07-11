¿Cuándo una cicatriz deja de ser solo una marca en la piel?: En Blu Jeans, 11 de julio de 2026

El programa del sábado, 11 de julio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Andrés Rodríguez, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló sobre Los perros cantores.

se habló sobre Los perros cantores. En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre el mejor módelo mental para conseguir cosas en la vida.

se reflexionó sobre el mejor módelo mental para conseguir cosas en la vida. En el Tema Central, Angelica Guatibonza, médica dermatóloga y CEO de Guatibonza Clinics, se refirió sobre ¿cuándo una cicatriz deja de ser un problema físico y se vuelve un complejo psicológico? ¿Cuáles son los errores comunes que cometemos con las cicatrices del cuerpo?

Angelica Guatibonza, médica dermatóloga y CEO de Guatibonza Clinics, se refirió sobre ¿cuándo una cicatriz deja de ser un problema físico y se vuelve un complejo psicológico? ¿Cuáles son los errores comunes que cometemos con las cicatrices del cuerpo? En 'La maquina de la verdad', se habló sobre tecnología, específicamente sobre bots.

Escuche el programa completo aquí: