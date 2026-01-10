¿Estamos normalizando vivir con la mente cansada? En Blu Jeans, programa 10 de enero de 2026

El programa del sábado, 10 de enero de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló del emprendimiento colombiano que transforma las botellas PET en moda masculina sostenible.

se habló del emprendimiento colombiano que transforma las botellas PET en moda masculina sostenible. En Un columnista nos contó, se habló acerca de las diez cosas que no se pueden olvidar en cada inicio de año, e invita a no detenerse ante la adversidad y priorizar el autocuidado.

se habló acerca de las diez cosas que no se pueden olvidar en cada inicio de año, e invita a no detenerse ante la adversidad y priorizar el autocuidado. En el Tema Central, se habló con el médico cirujano de la Universidad Javeriana David Vásquez sobre los impactos que tiene vivir con la sensación de que la mente va más lento de lo normal.

se habló con el médico cirujano de la Universidad Javeriana David Vásquez sobre los impactos que tiene vivir con la sensación de que la mente va más lento de lo normal. En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de los zootecnistas.

Escuche el programa completo aquí: