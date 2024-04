La alegría del mal ajeno: En Blu Jeans 7 de abril de 2024

Este domingo, 7 de abril de 2024, En Blu Jeans el programa comenzó con la premisa “¿Por qué cree que algunas personas sienten alegría por el mal ajeno?” siendo “Por envidia” la respuesta más votada con un 67%. Tatiana Barreto, magíster en psicología clínica y docente del instituto fórum de la universidad de la sábana estuvo de invitada en los micrófonos de Blu Radio, explicando “la alegría del mal ajeno”.

"La mejor señal de que estoy bien, me la doy yo mismo, no el otro, porque el otro no conoce mi realidad. Es válido reconocer que existe esa envidia, pero debemos trabajar en la autoestima, "Tenemos la percepción de que el otro tiene más y mejor. Eso está enraizado en esa crianza basada en el amor, lo positivo, y en encontrar que no es mejor, sino diferente", afirmó.

En la sección #LaMáquinaDeLaVerdad, se aclararon algunos mitos sobre las azafatas, y aconsejando canciones se dio fin al programa.



Escuche el programa completo a continuación: