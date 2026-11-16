Las acciones que hacen falta en las relaciones actuales: En Blu Jeans, 15 de noviembre de 2026

El programa de este lunes 15 de noviembre de 2026 de En Blu Jeans la batalla musical la ganó Mauricio Quintero con el 55,5% de los votos frente al 44,5% de Andrés Rodríguez

Leyendas : Se relató la historia de Florencia (Italia) como la cuna de grandes genios del arte y la ciencia, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Brunelleschi y Dante Alighieri.

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