En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente en La Línea
IVA
Alias 'Primo Gay'
Papa León XIV
Caracol Televisión

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / En BLU Jeans  / Las acciones que hacen falta en las relaciones actuales: En Blu Jeans, 15 de noviembre de 2026

Las acciones que hacen falta en las relaciones actuales: En Blu Jeans, 15 de noviembre de 2026

 En Blu Jeans del lunes, 15 de noviembre de 2026, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

Blu Radio.jpg
Blu Radio.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de nov, 2026

El programa de este lunes 15 de noviembre de 2026 de En Blu Jeans la batalla musical la ganó Mauricio Quintero  con el 55,5% de los votos frente al 44,5% de Andrés Rodríguez

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp
  • Leyendas: Se relató la historia de Florencia (Italia) como la cuna de grandes genios del arte y la ciencia, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Brunelleschi y Dante Alighieri.
  • Cine Zona: protagonista: La actriz Marcela Valencia (protagonista junto a Marcela Mar) presentó la película Irreparable, un drama sobre la infidelidad entre dos hermanas.
  • Tema Central: Se analizaron los diversos tipos de parejas y la importancia de hacer acuerdos claros manteniendo la identidad propia sin diluirse en la relación.
  • La máquina de la verdad: Se explicaron mitos y realidades sobre las estrellas (si titilan, si la mayoría están muertas o si superan en número a los granos de arena) junto al astrónomo Germán Puerta.
  • Historias de viaje con JuanK: Juan Carlos Solarte compartió su recorrido por el Museo de la Civilización en Egipto y explicó los pasos del proceso de momificación de los faraones.

Últimas noticias

Blu Radio.jpg
En BLU Jeans

¿Cómo sostener una pareja sin que desaparezca el yo? En Blu Jeans, 15 de noviembre de 2026

Blu Radio referencia - Micrófono de Blu Radio - Cabina de Blu Radio
En BLU Jeans

¿Qué está cambiando en las relaciones de pareja?: En Blu Jeans 14 de noviembre de 2026

Publicidad

Relacionados

Programas completos

Podcast

Publicidad

Publicidad

Publicidad