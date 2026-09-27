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¿Los hombres tienden a negar las infidelidades?: El debate en Blu Jeans este 27 de septiembre

En Blu Jeans del domingo, 27 de septiembre de 2026, encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

El programa de este domingo, 27 de septiembre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿Cuáles de las siguientes opciones considera usted que son una infidelidad?, y además contó con las siguientes secciones:

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En 'La ciencia detrás de las cosas', hablamos sobre la invención del velcro y su historia.

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¿Se puede amar a dos personas al mismo tiempo?: En Blu Jeans, 26 de septiembre de 2026

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Amar a la pareja y enamorarse de alguien más: ¿qué hay detrás de una infidelidad?

En el 'Tema Central', se discutieron las reacciones de hombres y mujeres ante la infidelidad, debatiendo la idea popular de que los hombres tienden a negarlo "hasta la muerte".

En 'Historias de viaje con JuanK', se habló del Día Internacional del Turismo, este 27 de septiembre.

En 'La máquina de la verdad', el geólogo Alex Bernal aclaró conceptos de la geología colombiana.

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