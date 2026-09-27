¿Los hombres tienden a negar las infidelidades?: El debate en Blu Jeans este 27 de septiembre

El programa de este domingo, 27 de septiembre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿Cuáles de las siguientes opciones considera usted que son una infidelidad?, y además contó con las siguientes secciones:

En 'La ciencia detrás de las cosas', hablamos sobre la invención del velcro y su historia.

En el 'Tema Central', se discutieron las reacciones de hombres y mujeres ante la infidelidad, debatiendo la idea popular de que los hombres tienden a negarlo "hasta la muerte".

En 'Historias de viaje con JuanK', se habló del Día Internacional del Turismo, este 27 de septiembre.



En 'La máquina de la verdad', el geólogo Alex Bernal aclaró conceptos de la geología colombiana.

Este y más temas en el programa completo aquí: