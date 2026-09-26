Amar a la pareja y enamorarse de alguien más: ¿qué hay detrás de una infidelidad?

Cuando se habla de infidelidades las personas se imaginan conceptos como traición, ruptura o pérdida del amor. Sin embargo, las transformaciones en las relaciones en la actualidad han cuestionado el qué significa ser fiel, cuáles son los límites de cada pareja y qué acuerdos existen dentro de un vínculo.

Sobre ese escenario conversó en En Blu Jeans Diana Ambe, coach de relaciones e infidelidades, quien sostuvo que una aventura no necesariamente se da porque una relación estable haya dejado de funcionar o porque ya no exista afecto entre la pareja. Para ella, las causas pueden ser mucho más diversas y deben analizarse sin convertir automáticamente a quien fue infiel en una persona con un trastorno o un problema psicológico.

“Hay parejas muy leales, muy fieles durante años, en relaciones muy felices, en las que también se da la infidelidad. Hemos querido patologizarla diciendo que hay vacíos existenciales, traumas de infancia o narcisismo, pero muchas personas me dicen: ‘amo muchísimo a mi pareja, pero encontré en esta otra persona cosas con las que puedo conversar, congeniamos y tenemos una conexión que va más allá de lo sexual’”, explicó.

¿Se puede seguir amando a la pareja y enamorarse de alguien más?

Ese es uno de los puntos más controversiales planteados durante la conversación y, según Ambe, una persona puede mantener sentimientos por su pareja y, al mismo tiempo, desarrollar una conexión emocional con alguien más. Para la especialista, el problema surge cuando esa situación se convierte en engaño, ocultamiento y ruptura de los acuerdos existentes.



“Claro que se puede elegir no traicionar, porque engañar, mentir y ocultar jamás va a estar bien. Pero a veces aparece una emocionalidad muy fuerte y una conexión con otra persona, y eso es justamente lo que hace que sea un tema mucho más complejo de lo que normalmente se plantea”, sostuvo.

La mexicana mencionó múltiples factores que, desde su experiencia trabajando con parejas, pueden influir: crisis personales, pérdidas, necesidad de reconocimiento, dificultades dentro del vínculo o modelos de relación observados durante la infancia. Esto no significa, aclaró, que todas las personas expuestas a esas circunstancias vayan a ser infieles.

Signos más propensos a sufrir infidelidades Foto: IA

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Hablar antes de mantener una doble vida

Una de las propuestas más disruptivas de Ambe es intentar conversar con la pareja cuando han aparecido sentimientos por alguien más, en lugar de mantener durante años una relación paralela en secreto.

“Puedo seguir engañando a mi pareja y teniendo esta doble vida, o tengo la posibilidad de hablar con él o con ella y darle la opción de decidir si puede o no seguir a mi lado, sabiendo que también hay sentimientos en otra parte. No es una transición fácil y tampoco es para todos”, señaló.

La especialista añadió que ninguna persona debería esperar que su pareja cubra absolutamente todas sus necesidades emocionales, sociales y personales. Al mismo tiempo, destacó que existen relaciones monógamas duraderas que se mantienen precisamente porque sus integrantes trabajan de forma constante en la conexión, la comunicación y los acuerdos.

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¿Abrir la relación soluciona una infidelidad?

La invitada advirtió que algunas parejas deciden abrir su relación después de una infidelidad, una crisis o un periodo de monotonía, pero hacerlo sin claridad puede generar nuevos conflictos.

“Abrir una relación no significa que cada uno pueda irse con quien quiera y hacer lo que quiera. También hay acuerdos, reglas y límites, y también se pueden cometer infidelidades. Hay que entender qué significa para cada uno abrir esa relación y cuáles serían los acuerdos”, dijo.

¿Una relación puede continuar después de una infidelidad?

Para Ambe, continuar juntos implica asumir que el vínculo anterior sufrió una ruptura y no puede simplemente volver a ser exactamente igual.

“La infidelidad definitivamente termina con la relación que se tenía y hay que necesariamente construir un vínculo nuevo. Se necesita aceptar que la pareja es un ser humano individual e imperfecto, que tomó una decisión que lastimó, y a partir de ahí hacer un proceso sano y consciente para sanar juntos”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: