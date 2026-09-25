Ganaron más de $120.000 millones en la lotería y terminaron en bancarrota: “Trajo más problemas”

La fortuna que alguna vez parecía garantizarle tranquilidad terminó convirtiéndose en una fuente de dificultades para una familia. Sus padres pasaron de recibir un premio de 37 millones de dólares, más de $120.000 millones, a declararse en bancarrota apenas 14 años después.

La historia fue revelada por uno de los hijos de la pareja australiana, quien decidió no hacer pública su identidad y contó al medio británico Daily Mail cómo el millonario premio modificó la vida de su familia.

Con el paso de los años, el dinero que inicialmente permitió acceder a viajes, educación y diferentes comodidades terminó acompañado de decisiones financieras fallidas, problemas personales y afectaciones en la salud de sus padres.

Balotas Foto: suministrada

Según el relato, antes de convertirse en millonarios, sus padres llevaban una vida laboral convencional. Ella trabajaba como enfermera y él era jardinero. Después de recibir el premio, ambos abandonaron sus empleos y comenzaron a buscar nuevas oportunidades para administrar e incrementar la fortuna.



El resultado no fue el esperado. La madre puso en marcha varios negocios, pero ninguno consiguió consolidarse y las inversiones tampoco produjeron los resultados que esperaban. A esto se sumaron los préstamos de dinero que sus padres comenzaron a hacer a familiares y amigos que atravesaban dificultades económicas.

Mientras la fortuna disminuía, la situación personal de la pareja también se complicaba.

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El hijo recuerda que durante su infancia la nueva realidad económica tuvo aspectos positivos. Él y sus hermanas pudieron acceder a mejores oportunidades, viajar junto a sus padres y crecer rodeados de comodidades que antes no formaban parte de su vida.

Sin embargo, esa etapa terminó contrastando con lo que ocurrió posteriormente. La madre comenzó a enfrentar problemas de salud relacionados con un aumento considerable de peso y tuvo que someterse a una cirugía de bypass gástrico. Más adelante, también desarrolló un grave problema de alcoholismo y atravesó una depresión.

Para el joven, una de las cargas más fuertes que tuvo que afrontar su madre fue la culpa. Ella se sentía responsable por el deterioro de las condiciones económicas de la familia y por las decisiones que habían tomado después de recibir el premio.

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Finalmente, la mujer murió debido a una enfermedad hepática crónica relacionada con el abuso del alcohol. Para entonces, la familia ya había perdido buena parte de la estabilidad económica que había conseguido de manera repentina.

El hijo asegura que su experiencia le permitió conocer dos realidades completamente opuestas. Durante su infancia pasó de no tener las mismas posibilidades económicas que después de ganar el premio a vivir con prácticamente todo lo que quería. Años más tarde, presenció cómo esa seguridad desaparecía.

Por eso, considera que tener una gran cantidad de dinero no necesariamente significa contar con estabilidad financiera para toda la vida. También sostiene que una fortuna puede cambiar las condiciones materiales de una persona, pero no necesariamente resuelve los problemas que ya existían dentro de una familia.

El joven reconoce que nunca podrá saber qué habría ocurrido si sus padres no hubieran ganado la lotería. Aun así, asegura que esa pregunta lo ha acompañado durante años, especialmente después de la muerte de su madre.

“Ganar trajo más problemas a mi familia de los que solucionó”, fue una de las conclusiones que dejó en su testimonio.

La experiencia también modificó su propia percepción sobre el dinero. Haber vivido los dos extremos, desde disfrutar una fortuna inesperada hasta perder la seguridad económica, le permitió entender que recibir millones puede cambiar una vida, pero conservar el bienestar depende de mucho más que de la cantidad de dinero disponible.