El programa de este domingo, 29 de noviembre de 2026, 'En Blu Jeans' arrancó con la encuesta: ¿Sabía usted que hay gente que usa péptidos, moléculas para adelgazar, para sacar pelo y hasta para quitarse las canas?.

La ciencia detrás de las cosas: Explica la composición y física de los perfumes a través de la pirámide olfativa, su origen histórico en el antiguo Egipto y cómo evoca emociones e historias

Explica la composición y física de los perfumes a través de la pirámide olfativa, su origen histórico en el antiguo Egipto y cómo evoca emociones e historias Tema Central: Aborda el uso de péptidos en la medicina y la estética para perder peso y rejuvenecer, analizando sus implicaciones, riesgos de salud y testimonios de oyentes

Aborda el uso de péptidos en la medicina y la estética para perder peso y rejuvenecer, analizando sus implicaciones, riesgos de salud y testimonios de oyentes Historias de viaje con JuanK: Presenta una crónica sobre la visita a la ciudad de Petra en Jordania, resaltando su arquitectura y su importancia en la antigua ruta del comercio y del incienso

Presenta una crónica sobre la visita a la ciudad de Petra en Jordania, resaltando su arquitectura y su importancia en la antigua ruta del comercio y del incienso La máquina de la verdad: Aclara con apoyo médico diversos mitos y realidades sobre el herpes zóster, como sus vías de contagio, su relación con la diabetes y los grupos de edad a los que afecta