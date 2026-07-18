¿Qué gestos pueden delatar nuestras emociones?: En Blu Jeans, 18 de julio de 2026

El programa del sábado, 18 de julio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Alejandro Ambrad y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló sobre Kaluna Jabones.

se habló sobre Kaluna Jabones. En Un columnista nos contó, se habló de la vergüenza al odio.

se habló de la vergüenza al odio. En el Tema Central, Rita Karanauskas, cazamentiras y experta en comunicación verbal y no verbal, se refirió sobre ¿Cómo identificar gestos que nos pueden delatar? ¿En qué parte del cuerpo nos debemos fijar más durante una conversación importante?

Rita Karanauskas, cazamentiras y experta en comunicación verbal y no verbal, se refirió sobre ¿Cómo identificar gestos que nos pueden delatar? ¿En qué parte del cuerpo nos debemos fijar más durante una conversación importante? En 'La maquina de la verdad', se habló sobre la cocina del pacífico.

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