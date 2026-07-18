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¿Qué gestos pueden delatar nuestras emociones?: En Blu Jeans, 18 de julio de 2026

En Blu Jeans del sábado, 18 de julio de 2026. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans
En Blu Jeans
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de jul, 2026

El programa del sábado, 18 de julio de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Alejandro Ambrad y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló sobre Kaluna Jabones.
  • En Un columnista nos contó, se habló de la vergüenza al odio.
  • En el Tema Central, Rita Karanauskas, cazamentiras y experta en comunicación verbal y no verbal, se refirió sobre ¿Cómo identificar gestos que nos pueden delatar? ¿En qué parte del cuerpo nos debemos fijar más durante una conversación importante?
  • En 'La maquina de la verdad', se habló sobre la cocina del pacífico.

Escuche el programa completo aquí:

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