Sanar el pasado para entender el presente: En Blu Jeans, 18 de abril de 2026

El programa del sábado, 18 de abril de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y María del Pilar , y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló sobre Colombia canta y encanta llega a Disney.

se habló sobre Colombia canta y encanta llega a Disney. En Un columnista nos contó, se habló sobre el eco del regreso a que suena volver.

se habló sobre el eco del regreso a que suena volver. En el Tema Central, Fernando Sánchez, biodesprogramador, habló sobre ¿Cómo influye la relación con nuestros padres en nuestra forma de amar? ¿En qué áreas de nuestra vida nos sentimos estancado por viejos rencores con nuestros papás?

Fernando Sánchez, biodesprogramador, habló sobre ¿Cómo influye la relación con nuestros padres en nuestra forma de amar? ¿En qué áreas de nuestra vida nos sentimos estancado por viejos rencores con nuestros papás? 'La maquina de la verdad', se habló sobre las avestruces.

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