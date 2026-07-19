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Entre cine, literatura, bienestar y cultura: 19 de julio de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 19 de julio de 2026.

encuentros blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de jul, 2026

Descubra las historias, experiencias y conversaciones que inspiran una nueva edición de Encuentros Blu, este domingo, 19 de julio de 2026.

  • Ángela López, coordinadora del Museo La Tertulia de Cali, habló sobre el trabajo que lidera este espacio cultural y la importancia del cine y las artes como escenarios de encuentro, reflexión y construcción de ciudadanía.
  • Rodrigo Medina Galán, escritor colombiano radicado en Tailandia, presentó su libro El puente que se mojó los pies, una obra que invita a reflexionar sobre el crecimiento personal, las decisiones cotidianas y la importancia de avanzar con conciencia a través de una historia cercana y emotiva.
  • Diana Carolina Patiño Ramos, fisioterapeuta, compartió su experiencia profesional y explicó la importancia del movimiento, la prevención y el cuidado del cuerpo para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas.
  • Claudia Rubio, cineasta, abogada especialista en derechos de autor y escritora, habló de su libro Amelié, una promesa de amor por el planeta, una historia inspirada en sus raíces que busca promover la conservación ambiental y despertar conciencia sobre el cuidado de la naturaleza a través de la literatura.

Escuche el programa completo acá:

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