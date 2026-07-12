Entre literatura, derecho y emprendimiento: 12 de julio de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Descubra las historias y reflexiones que inspiran una nueva edición de Encuentros Blu, este domingo, 12 de julio de 2026.

Luz Helena Cordero, poeta santandereana y escritora, habló sobre su trayectoria literaria, el poder transformador de la poesía y el legado que ha construido a través de obras como Óyeme con los ojos y Cielo ausente.

Alberto González Mebarak, abogado, académico, autor y conferencista, explicó cómo surgieron sus libros Pasión por el derecho y la justicia y El tribunal de las redes, además de analizar el impacto de las redes sociales y la opinión pública en la administración de justicia.

Tatiana Sedano, escritora, conferencista y creadora del pódcast Las vueltas de la vida, compartió reflexiones sobre el crecimiento personal, la resiliencia, el duelo y la búsqueda de propósito a partir de las experiencias que han marcado su vida y la de sus invitados.



Andrea Montoya, CEO de Alimentos del Casino y administradora de empresas, contó cómo ha liderado el crecimiento de la compañía, los retos del emprendimiento en la industria de alimentos y la importancia de la innovación y el liderazgo empresarial.

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