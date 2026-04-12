Medicina ancestral, viaje profundo al ser: 12 de abril de 2026 - Encuentros Blu, programa completo

Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo, 12 de abril de 2026.
- Leonardo Cristus, facilitador de yagé
Con más de 20 años de experiencia, se refirió al valor de esta práctica ancestral del Amazonas, destacando su dimensión espiritual y su impacto en quienes participan. Según explicó, el yagé es una medicina tradicional que permite a las personas emprender “un viaje profundo hacia nuestro ser”, favoreciendo la conexión interior y el vínculo con el espíritu, en un proceso que ha sido transmitido por generaciones en comunidades indígenas.
Escuche el programa completo acá: