Danny Wilde, vocalista de la banda The Rembrandts que compuso y cantó la canción ‘I’ll be there for you’ que identificó a la serie ‘Friends’, habló en Mañanas BLU sobre el tema musical que marcó a varias generaciones.

“La canción trata del comienzo de un amor con una mujer o un hombre, supongo que es así. Es la historia de ella o él, una mujer o un hombre que se mueve en una dirección y que se persigue hasta el fin del mundo”, contó Wilde.

Sobre la forma en que la banda terminó siendo autora del tema musical, Wilde contó que todo se debió a méritos y logros.

“Uno de los productores y creadores de la serie era fan del primer disco de Los Rembrandts, él buscaba una banda que grabara una canción para la producción y se puso en contacto con nuestro mánager. Nosotros, felices, aceptamos”, narró.



