A ‘Guajira’ del Desafío XX le llueven elogios por noble gesto con desafiante de la semana

El Desafío XXes un reality que no solo muestra las habilidades físicas de una persona, sino también otros aspectos como la empatía, la generosidad, la solidaridad, el respeto, entre otros.

Esto quedó evidenciado en el último capítulo, emitido este viernes 16 de agosto, cuando Kelly Ríos, más conocida como ‘Guajira’, acompañó a un desafiante de la semana que sufre de apnea severa del sueño.

>> Lea también: Tino y Pibe se despiden del Desafío XX: dan mensaje sobre las camas

‘Guajira’, quien participó en el año 2023, pero que fue convocada nuevamente por Kevyn para ayudarlo a ganar esta edición, dejó su cama en la casa Pibe y se trasladó a la sala para acompañar al desafiante Peñuela, quien en su vida diaria se dedica a la logística de transporte.

Publicidad

Precisamente, Peñuela fue el desafiante de la semana que ganó la competencia y obtuvo un premio de ocho millones de pesos para comprar en Mercado Libre.

Llegada la noche, Peñuela confesó a los participantes que sufre de apnea severa del sueño, por lo que, para poder dormir, necesita estar conectado a una máquina. Por esta razón, pidió pasar la noche fuera de la habitación para no incomodarlos.

Publicidad

Es en este momento cuando ‘Guajira’ se ganó los elogios de miles de personas en redes sociales, pues no quiso dejar solo al desafiante y salió para acompañarlo. “No he conciliado el sueño porque no puedo saber que estás acá y saber que tienes sueño”, dijo.

¿Qué es la apnea severa del sueño?

La apnea severa del sueño es una condición en la que una persona experimenta pausas en la respiración durante el sueño con alta frecuencia. Estas pausas pueden ocurrir decenas de veces en una hora y durar más de 20 segundos cada una.

La apnea severa del sueño puede ser peligrosa si no se trata, ya que puede provocar:



Problemas de concentración y memoria

Somnolencia diurna excesiva

Fatiga crónica

Dolores de cabeza matutinos

Aumento del riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares

El tratamiento para la apnea severa del sueño puede incluir: