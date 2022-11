¡Adiós a Brad Pitt! Angelina Jolie tiene un nuevo amor

En la actualidad, Angelina Jolie, es una de las actrices y directoras mejor pagas y deseadas del mundo de Hollywood.



De acuerdo con una publicación de HollywoodLife, la actriz tiene un nuevo novio, el cual sería un atractivo empresario británico con aspiraciones políticas. razón por la que no quiere que se conozca la identidad de su nuevo amor.



Además no desea revelar muchos detalles de nueva relación, para no poner en riesgo la custodia de sus hijos.



Según el medio Bang Showbiz, Brad Pitt y Angelina Jolie quieren dejar atrás la época del escándalo público por su separación y para ello han solicitado los consejos de Katherine Woodward – Thomas, mediadora en relaciones de pareja.