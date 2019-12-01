Blu Radio Angelina Jolie
-
Millonaria demanda de Brad Pitt contra Angelina Jolie por 35 millones de dólares: "Hubo daños"
Todo por la venta de un castillo y su viñedo en la Provenza francesa.
-
Angelina Jolie no quiere defraudar a fans de María Callas con su interpretación de la diva
"Si mi trabajo trae otros resultados, serán bienvenidos, pero lo principal para mí es haber logrado algo digno de lo que esta mujer merecía", expresó Jolie.
-
Angelina Jolie critica a Hollywood como un lugar "superficial" y "no sano"
Angelina Jolie subraya al medio que, hoy día, no sería actriz: "Quizá sí de teatro, pero no de Hollywood. Cuando empecé, no había tantas expectativas de ser tan pública, de compartir tanto".
-
Angelina Jolie defiende a Palestina y critica severamente a Israel en un post en Instagram
La influyente actriz de Hollywood, Angelina Jolie, se pronunció a través de su cuenta de Instagram sobre la guerra entre Israel y Hamás que ha golpeado al pueblo palestino que vive en la Franja de Gaza, hoy, constantemente bombardeada por Israel.
-
Inteligencia artificial: así se verían los famosos si no vivieran con todas sus comodidades
Nuevamente los usuarios utilizaron el modelo de inteligencia artificial de Midjourney para crear imágenes que parecen reales. ¿Cuál lo confundió más?
-
Angelina Jolie vendió su bodega francesa de alcohol para olvidar problemas de Brad Pitt con el trago
Recientemente Angelina Jolie acusó a Pitt de pegarle a ella y sus hijos durante un viaje a Los Ángeles en 2016, cuando regresaban de la bodega francesa.
-
Angelina Jolie dice que Brad Pitt la tomó de la cabeza y hombros, la sacudió y la lanzó contra pared
Según la actriz, de 47 años, Brad Pitt la agredió a ella y a sus hijos en un vuelo privado en septiembre de 2016, cuando eran una familia.
-
Angelina Jolie dice que Brad Pitt agredió a sus hijos y a ella: "Ahorcó a uno de los niños”
La estrella de 47 años afirmó que Pitt la agredió a ella y a sus hijos en un vuelo privado en 2016.
-
Angelina Jolie contra ataca: demanda a Brad Pitt por 250 millones de dólares
La demanda de la actriz se da luego de que Pitt, del que se divorció hace años, la denunciara por dañar deliberadamente la reputación de su compañía de vinos.
-
Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por dañar la reputación de su empresa de vino
Brad Pitt ya había demandado en febrero a Angelina Jolie porque habían llegado a un acuerdo para no vender su parte sin el consentimiento del otro.