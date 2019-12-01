En vivo
Blu Radio  / Angelina Jolie

Angelina Jolie

  • angelina-jolie-bratt-pitt.jpg
    Angelina Jolie y Brad Pitt
    AFP
    Entretenimiento

    Millonaria demanda de Brad Pitt contra Angelina Jolie por 35 millones de dólares: "Hubo daños"

    Todo por la venta de un castillo y su viñedo en la Provenza francesa.

  • Angelina Jolie 1.jpg
    AFP- Bluradio
    Mundo

    Angelina Jolie no quiere defraudar a fans de María Callas con su interpretación de la diva

    "Si mi trabajo trae otros resultados, serán bienvenidos, pero lo principal para mí es haber logrado algo digno de lo que esta mujer merecía", expresó Jolie.

  • Angelina Jolie
    Angelina Jolie /
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Angelina Jolie critica a Hollywood como un lugar "superficial" y "no sano"

    Angelina Jolie subraya al medio que, hoy día, no sería actriz: "Quizá sí de teatro, pero no de Hollywood. Cuando empecé, no había tantas expectativas de ser tan pública, de compartir tanto".

  • angelina jolie en burkina faso.jpg
    Angelina Jolie en Burkina Faso.
    AFP.
    Mundo

    Angelina Jolie defiende a Palestina y critica severamente a Israel en un post en Instagram

    La influyente actriz de Hollywood, Angelina Jolie, se pronunció a través de su cuenta de Instagram sobre la guerra entre Israel y Hamás que ha golpeado al pueblo palestino que vive en la Franja de Gaza, hoy, constantemente bombardeada por Israel.

  • Lionel Messi IA Foto Instagram Arteficialismo.jpg
    Lionel Messi IA
    Foto Instagram Arteficialismo
    Tecnología

    Inteligencia artificial: así se verían los famosos si no vivieran con todas sus comodidades

    Nuevamente los usuarios utilizaron el modelo de inteligencia artificial de Midjourney para crear imágenes que parecen reales. ¿Cuál lo confundió más?

  • Angelina Jolie y Brad Pitt.jpg
    Angelina Jolie y Brad Pitt
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Angelina Jolie vendió su bodega francesa de alcohol para olvidar problemas de Brad Pitt con el trago

    Recientemente Angelina Jolie acusó a Pitt de pegarle a ella y sus hijos durante un viaje a Los Ángeles en 2016, cuando regresaban de la bodega francesa.

  • Angelina Jolie y Brad Pitt.jpg
    Angelina Jolie y Brad Pitt
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Angelina Jolie dice que Brad Pitt la tomó de la cabeza y hombros, la sacudió y la lanzó contra pared

    Según la actriz, de 47 años, Brad Pitt la agredió a ella y a sus hijos en un vuelo privado en septiembre de 2016, cuando eran una familia.

  • Angelina Jolie y Brad Pitt.jpg
    Angelina Jolie y Brad Pitt
    Foto: AFP
    Gente

    Angelina Jolie dice que Brad Pitt agredió a sus hijos y a ella: "Ahorcó a uno de los niños”

    La estrella de 47 años afirmó que Pitt la agredió a ella y a sus hijos en un vuelo privado en 2016.

  • 269728_Foto: AFP
    Angelina Jolie y Brad Pitt
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Angelina Jolie contra ataca: demanda a Brad Pitt por 250 millones de dólares

    La demanda de la actriz se da luego de que Pitt, del que se divorció hace años, la denunciara por dañar deliberadamente la reputación de su compañía de vinos.

  • 320967_BLU Radio, Angelina Jolie y Brad Pitt / Foto: AFP
    BLU Radio, Angelina Jolie y Brad Pitt / Foto: AFP
    Bryan Bedder/Getty Images/AFP
    Entretenimiento

    Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por dañar la reputación de su empresa de vino

    Brad Pitt ya había demandado en febrero a Angelina Jolie porque habían llegado a un acuerdo para no vender su parte sin el consentimiento del otro.

