Angelina Jolie defiende a Palestina y critica severamente a Israel en un post en Instagram

La renombrada actriz, directora, guionista y productora estadounidense, Angelina Jolie, ha alzado su voz en defensa de Palestina y ha lanzado fuertes críticas a Israel en una publicación en su cuenta de Instagram.

Jolie, reconocida por su compromiso con causas humanitarias, ha sido una defensora apasionada de los derechos del pueblo palestino durante muchos años.

En 2009, la actriz visitó la Franja de Gaza y Cisjordania con el objetivo de conocer de primera mano la difícil situación que enfrentan los palestinos en la región. Desde entonces, ha utilizado su plataforma pública para expresar su apoyo a la causa palestina y ha donado millones de dólares a organizaciones benéficas que trabajan en favor de este pueblo.

En su reciente publicación en Instagram, Angelina Jolie escribió: "Este es el bombardeo deliberado de una población atrapada que no tiene a dónde huir. Gaza ha sido una prisión al aire libre durante casi dos décadas y se está convirtiendo rápidamente en una fosa común. El 40 % de los asesinados son niños inocentes".

Publicidad

La actriz denunció la devastadora situación en Gaza, donde los ataques han cobrado la vida de un elevado número de civiles, incluyendo niños.

Jolie continuó su mensaje destacando que familias enteras están siendo víctimas de la violencia, y criticó la falta de acción internacional al respecto. Afirmó que millones de civiles palestinos, incluyendo niños y mujeres, están siendo castigados y deshumanizados colectivamente, mientras se les niega acceso a alimentos, medicamentos y ayuda humanitaria, lo cual va en contra del derecho internacional.

La actriz también cuestionó a los líderes mundiales por no exigir un alto el fuego humanitario y por no permitir que el Consejo de Seguridad de la ONU imponga una solución a ambas partes involucradas en el conflicto. En sus palabras, los líderes mundiales que no toman medidas están siendo cómplices de los crímenes que se están cometiendo en la región.

Publicidad

Le puede interesar: