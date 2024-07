Adrián Olivares, exintegrante de Menudo, falleció a los 48 años: esta es la razón

Una triste noticia se conoció en horas de la tarde de este lunes, 8 de julio, pues la muerte de Adrián Olivares conmocionó la música latina por su pasado por la popular banda Menudoque enamoró a millones durantes los 80s y 90s, esto durante el mayor auge del rock en español en el continente.

"¡Aún estoy en shock! Fuerza para su familia. Feliz transición para su alma. Siempre recordaré su gran sentido del humor. Allá nos encontraremos hermano. RIP, Adrián", dijo Avallent, que fue compañero de él por mucho tiempo y confirmó la triste noticias para los fans en rede sociales.

Miles de seguidores de la banda, al igual que los propios integrantes se pronunciaron sobre este y lamentaron profundamente lo sucedido con el artista mexicano, que, según algunos, estaba demasiado joven para que le pasara algo así. Pero uno de los mensaje que más conmovió en redes fue el de su hija, Eliana Olivares, que mostró un extenso texto.

"No tengo palabras. Todavía no puedo procesar el hecho de que te hayas ido y que no puedo darte un abrazo o decirte lo mucho que te quiero. Eres el mejor padre que una chica puede pedir. Sé que estás en las manos de Dios y estoy muy agradecida de tenerte como mi ángel guardián", manifestó.

¿De qué murió Adrián Olivares?

Ni familias ni allegados al artistas quisieron confirmar la razón de la muerte del mexicano; sin embargo, se espera que en los próximos días entreguen más detalles sobre esto.

"Siempre fuiste maduro para tu edad y tu carisma inigualable. Siempre serás de los buenos y por siempre vivirás", dijo Sergio Blass.