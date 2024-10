Ali Stone, de la producción a los Latin Grammy, abriendo su caja de 'Pandora'

Nació el 26 de agosto de 1992 en Bogotá, desde muy pequeña notó que la música sería capaz de transformar su vida y llevarla a cumplir sueños inimaginables. Ahora, 32 años después, Alicia Gómez, conocida en la industria como Ali Stone, no solo llena de orgullo a su familia, sino que a todos un país al ser una de las nominadas colombianas a los Latin Grammy 2024.

"Fue súper emocionantes. Eran como las 5:00 de la mañana allá en Los Ángeles (EEUU) y vi primero la nominación de 'Camaleónica' a mejor canción rock, porque wow, esa es una canción bien rockera, pesada, incluso metalera. Tiene un tinte muy poderoso, que chévere estar representando a las mujeres ahí. Luego vi 'Afilada' ahí como mejor canción pop/rock, porque es una canción experimental porque tiene la onda pop/rock, pero también su toque industrial, digamos que es una canción bien particular (...) En la tercera a mejor álbum alternativo, que emoción que 'Pandora' esté ahí y es el resultado a todo un trabajo", contó en diálogo con Blu Radio.

Y es que sí, la bogotana se unió a la ola de artistas que ponen en alto la bandera 'tricolor' en la industria musical. Con tres nominaciones se apunta a que, sus proyectos, refleje toda la esencia colombiana. Desde que envió toda la producción, todo lo puso en mano de Dios. Pero teniendo en claro que el valor era lo que se hizo para lograrlo, más allá de una nominación. Incluso, el disco de 'Pandora' presenta una versión afilada y sale del típico círculo de tornamesa.

Abre su caja de 'Pandora' para hablar de Colombia

Ella reside en Los Ángeles, desde allá los recuerdos del pasado le llegaron a la mente y el cariño hacia Colombia regresó a estar presente. Debido a una cirugía en donde "literal" tuvo que estar muda, vivió el llamada a volver a sus raíces y retomar todo el sector folclórico: "La vida me calló cuando más tenía que decir, ahí sentí esa inspiración".

"Aunque me estén callando, nadie puede callar lo que tengo adentro. Así no puedan verme, me estarán escuchando. Ahí dije que fue como un mantra (...) Ahora hay muchos colombianos volviendo a las raíces, trayendo de vuelta los ritmos nuestros. Como la cumbia, en Los Ángeles he sido enfática en demostrar que viene de acá, muchos piensan que es de México. Colombia se encuentra muy exportador hacia todos los lados", añadió.

Definitivamente su nombre es perfecto. Una 'Pandora' de sorpresas en donde cada canción transmite una idea diferentes usando una mezcla de géneros, buscando diferentes significados entre las personas, que son el reflejo del éxito de este álbum.

"Colombia se encuentra en su mejor momento", dice Ali Stone

Sin duda hay una ola de artistas emergente importantes que ponen en alto la bandera de Colombia. En sus ejemplos, resaltó a Ela Taubert, que apuesta a la ola de pop colombiano recordando esa época de los 90, pero sobretodo dijo que "es un orgullo ver mujeres colombianas" llegar tan alto, dejando de lado, por supuesto, la grandeza de Karol G o Shakira. Pero no dejó de lado la importancia de Juanes o Morat para abrirle más puertas a las generaciones de rock alternativo.

"Shakira o Karol G, ellas siempre estarán en mi lista (...) Ya hecho reguetón para varias artistas como Young Miko, Natti Natasha... sería interesante hacerle uno (Karol G). Pero es que también viene haciendo cosas diferentes (...) Con Shakira algo más rockero, me encantaría", puntualizó.

