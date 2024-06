‘Alien: Romulus’ llegará muy pronto a los cines: este el nuevo tráiler /

Para los aficionados del cine de ciencia ficción y terror, el próximo 15 de agosto se estrenará en las salas de cine una nueva entrega de Alien, de 20th Century Studios. La película está dirigida por Fede Álvarez y producida por Ridley Scott.

Nuevo tráiler

Este 4 de junio, se lanzó un nuevo tráiler de la película, que muestra a un grupo de jóvenes aventurándose a explorar una estación espacial abandonada. Sin embargo, su expedición se torna aterradora cuando deben enfrentarse a un alien aterrador que los está cazando para comérselos, por lo que tendrán que escapar de él para que no los mate.

También se dio a conocer un nuevo póster de la película en el que se muestra a la aterradora criatura sobre uno de los rostros de los protagonistas.

Nuevo póster de Alien / Foto: Suministrada por Cine Color

Alien: Romulus, está ubicada cronológicamente entre las obras maestras de la ciencia ficción Alien (1979) y Aliens (1986), esta película promete llevar la experiencia del espectador a nuevos niveles de terror y suspenso.

El director de esta entrega, Álvarez, reconoce la importancia de mantener la esencia del original mientras aprovecha los avances tecnológicos disponibles. Sin embargo, su enfoque se inclina hacia la utilización de efectos especiales prácticos sobre los generados por computadora, un recurso que potencia la atmósfera de terror característica de la saga.

En su búsqueda por lograr este objetivo, Álvarez ha reunido un equipo de expertos detrás de los efectos de Aliens, quienes aportan su experiencia para llevar la historia al siguiente nivel.

Reparto de la película

La película está protagonizada por Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie's Murder is Easy), Archie Renaux (Sombra y hueso), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun), Aileen Wu.