Alpha volvió a ganar en el Desafío The Box; en Beta por fin destacan el rendimiento de Sara

En un nuevo capítulo del Desafío The Box , Beta y Alpha se enfrentaron en la prueba sentencia, premio y castigo, en la que los equipos fueron con el objetivo de proteger su dinero y llevarse una buena victoria.

La prueba de sentencia, premio y castigo involucró agilidad, rapidez y el protagonista fue el barro que complicó a los participantes en varias ocasiones. Además, en este desafío quedó demostrado que los dos equipos que continúan en la competencia están parejos.

Alpha fue el vencedor en la prueba y la celebración fue con múltiples cánticos y risas. Por su parte Beta, con los ánimos por el piso, se reunió para conversar acerca del desempeño que tuvieron durante el encuentro deportivo. Es así como Rapelo aseguró que las cosas no se dieron debido al rendimiento de Yan.

"Nada, fue un error de Yan, pero no pasa nada, si usted es bueno, eso no lo va a definir, a ninguno. Sara, te felicito. Eso es lo que quiero, si puedes dar más, mejor. No los quiero ver aburridos, les mocho la cabeza a cada uno”, fueron las palabras de Rapelo hacia Beta.

Publicidad

Al haber ganado la prueba Alpha se llevó 20 millones de pesos más y que el castigo para Beta es vivir encadenados a una esfera de cemento durante 24 horas hasta la prueba a muerte.

El chaleco de sentencia

Alpha obtuvo el privilegio de imponer un nuevo chaleco de sentencia, pero la escuadra morada dudaba sobre a quién colocarlo, puesto que en días anteriores habían acordado que no iban a tocar a Sara. Daniela fue la encargada de llevar las malas noticias a Beta.

La que se llevó el chaleco de sentencia fue Juli, quien lo recibió con buena actitud. Incluso pensaron que sería para Guajira por lo que quedaron sorprendidos.

Publicidad

Le puede interesar: