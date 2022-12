¿Amor de tres? Will Smith habría aceptado que su esposa tuviera un amante

En una entrevista con The Breakfast Club, el rapero August Alsina, de 27 años, confesó que el actor Will Smith estuvo de acuerdo con que él fuera el amante de su esposa, Jada Pinkett Smith.

“Me senté con Will y hablamos sobre las transformaciones que ha ido sufriendo su matrimonio, y cómo se ha ido convirtiendo en una unión de compañeros de vida... y me dio su bendición”, afirmó el artista.

Además, entregó detalles de cómo fue esa relación, de la que dijo, duró varios años.

“Me entregué totalmente a esa relación durante años, y la amé profundamente, hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora mismo sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien”, continuó.

El cantante dijo que decidió contar la historia porque no quiere que lo señalen como una persona que destroza familias, como lo han señalado, incluso personas cercanas.

“He perdido dinero, amistades. Y creo que es porque la gente no sabe la verdad, pero no he hecho nada malo. Todo eso me destrozó. Probablemente haya sido lo más duro que me ha sucedido en toda la vida”, aclaró.

Jada Pinkett Smith por su parte, negó, por medio de un agente de prensa, las afirmaciones de Alsina.

"Todo lo que ha dicho es absolutamente incierto", una escueta y contundente frase por parte del agente de Pinkett al portal Page Six.