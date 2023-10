Amparo Grisales quedó enamorada de Yo Me Llamo Bad Bunny versión mujer: "Deberías quedarte así"

En una noche llena de sorpresas en el escenario de Yo Me Llamo, la interpretación de 'Yo Perreo Sola' por parte de la versión femenina de Bad Bunny dejó a todos boquiabiertos, especialmente a la reconocida diva de Colombia Amparo Grisales.

El participante, quien se caracterizó a la perfección como una imitación del cantante original, cautivó no solo por su talento vocal, sino también por su impresionante transformación, por lo que Amparo Grisales no dudó en elogiar la apariencia del doble, asegurando que lucía "demasiado bien" y que su versión femenina era verdaderamente hermosa.

"Te ves muy bonita de mujer, de verdad, muchos se visten de mujer y no se ven tan bien. El pelo le luce, deberías quedarte así", le dijo la diva con admiración, resaltando el acertado manejo del maquillaje y el cabello.

El jurado no escatimó en halagos hacia la dedicación y compromiso del participante con el personaje, pues también valoraron el detalle de haberse deshecho de la característica barba de Bad Bunny para lograr una transformación impecable. La atención al detalle y el esfuerzo invertido en este desafío fueron aspectos que no pasaron desapercibidos para los expertos de Yo Me Llamo.

Publicidad

Confesión de Yo Me Llamo Bad Bunny

En el momento de la confesión, el participante reveló la dificultad que conlleva dominar unos tacones, mostrando humildemente la lección aprendida en esta experiencia. Más allá del espectáculo, envió un mensaje valioso hacia la sociedad, instando a los hombres a reflexionar sobre su actitud frente al género opuesto.

Al final, la noche no solo estuvo marcada por la brillante interpretación de 'Yo Perreo Sola', sino también por la conmovedora lección de empatía y comprensión que dejó este talentoso participante. Asimismo, su transformación no solo conquistó el escenario, sino también los corazones de los espectadores y jurados del famoso programa de imitación de Caracol Televisión Yo Me Llamo.