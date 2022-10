Ana del Castillo se pronunció frente a supuesto maltrato por parte de su pareja

Decenas de seguidoras de la cantante de música vallenata Ana del Castillo, a través de redes sociales, le pidieron a la artista que denuncie públicamente a Juan Mindiola, el hombre que se encontraba con ella el día que sufrió un grave accidente en Valledupar.



Fue por ese pedido de sus fans que la artista se pronunció frente al supuesto maltrato que recibió por parte de Juan. Lo hizo a través de mensajes en Instagram.



“Ana, hoy puede ser otra mujer, denuncia porfa”, fue uno de los mensajes que recibió la artista, quien contestó lo siguiente:



“No te preocupes linda, tranquila, la información que viste es falsa”, puntualizó Ana del Castillo.



En otro de los mensajes revelados por la cuenta Blog Vallenato, otra seguidora le rogó no decepcionar al género femenino, por lo que Ana contestó:



“Mi amor, no le prestes atención a todo, no te defraudaré”.



Los comentarios por parte de decenas de usuarios en redes no se hicieron esperar. Sin embargo, la cantante no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema.



