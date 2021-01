Ana Lucía Domínguez se despachó contra seguidor que la criticó por hacer ejercicio en bikini

La actriz Ana Lucía Dominguez compartió a través de sus redes sociales un video en el que aparece haciendo ejercicio con un diminuto bikini, pero, al parecer, esto no le gustó mucho a uno de sus seguidores.

Como es costumbre, la actriz compartió un video en el que mostró algunos ejercicios con los que mantiene su cuerpo tonificado, pero una de las cosas que llamó la atención fue que no se puso ropa deportiva, sino decidió entrenar con un pequeño traje de baño azul con el que dejó al descubierto su espectacular cuerpo.

Ante su publicación, los comentarios no se hicieron esperar, pues uno de sus seguidores la criticó por no usar ropa deportiva y entrenar en traje de baño.

"No entiendo por qué hacer ejercicios casi encuera", le escribió uno de sus seguidores en la publicación.

Sin embargo, la actriz no se quedó callada y se despachó contra el seguidor: "porque puedo, porque me bronceo mientras entreno, porque me gusta, porque no me da calor, porque si".

La actriz se encuentra disfrutando de unas vacaciones junto a su familia y ha compartido algunas fotografías muy sensuales mientras disfruta de la piscina y el sol.