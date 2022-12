Ariana Grande, artista del año en los American Music Awards

La artista estadounidense Ariana Grande fue designada como artista del año en los premios American Music Awards, que tuvieron en Drake y Justin Bieber a sus grandes vencedores con cuatro trofeos cada uno.



Grande se impuso en la categoría reina de estos galardones, donde competía frente a Justin Bieber, Selena Gómez, Rihanna y Carrie Underwood.



El rapero canadiense Drake, que partía con una cifra récord de nominaciones (13), se llevó a casa cuatro estatuillas, incluidas las de álbum favorito de rap/hip-hop y artista favorito de rap/hip-hop.

Se trata de la primera vez que el artista consigue un trofeo de los American Music Awards, decididos por votos de los propios fans.



Justin Bieber también se hizo con cuatro premios: mejor vídeo, por "Sorry", artista favorito de pop/rock, álbum favorito de pop/rock, por "Purpose", y canción favorita de pop/rock, por "Love Yourself".



Además, Selena Gómez se hizo con el premio a la artista femenina favorita de pop/rock y dio un discurso que emocionó al público.



"Yo lo tenía todo, y estaba completamente rota por dentro. Mantuve la compostura para no decepcionaros. Pero me pasé de la raya tanto que me decepcioné a mí misma", apuntó.



"No quiero ver vuestros cuerpos en Instagram. Quiero ver lo que hay aquí", indicó señalándose el corazón. "Quiero dar las gracias a mis fans porque sois tremendamente leales. No sé qué he hecho para mereceros. Si estáis rotos, no tenéis que continuar rotos", concluyó la cantante.



La gala, presentada por Jay Pharoah y Gigi Hadid, contó con actuaciones de Justin Bieber, Sting (homenajeado con el premio "The American Music Award of Merit"), Niall Horan, Maroon 5 y Kendrick Lamar, James Bay, Fifth Harmony, Lady Gaga, Green Day, DJ Khaled, John Legend, Bruno Mars, Shawn Mendes, Twenty One Pilots y The Weeknd.



También hubo espacio para duetos especiales de The Chainsmokers y Halsey, así como de Ariana Grande y Nicki Minaj.



Uno de los momentos más destacados de la velada fue el momento en que el líder de Green Day, Billie Joe Armstrong, cambió la letra de "Bang Bang", la canción que estaba tocando, y gritó: "¡No (al presidente electo Donald) Trump, no al Ku Kux Klan, no a un EEUU fascista!".



Asimismo, el disco de Prince "Purple Rain" se hizo con el premio a la mejor banda sonora. La hermana del artista, Tyka Nelson, recogió el trofeo entre lágrimas.



"Guardaremos esto en Paisley Park hasta que te veamos de nuevo", señaló.