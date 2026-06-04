Artista colombiano fue recomendado por YouTube como de los más destacados para el 2026

La industria colombiana sigue en crecimiento y cada vez más artistas se muestran en grandes rankings, listas de reproducción o escenarios de talla mundial. Pero también los nuevos talentos aparecen atrás creciendo de a poco y recibiendo elogios, como le sucedió a uno por parte de YouTube.

YouTube anunció oficialmente este miércoles, 3 de junio, los 24 artistas seleccionados para formar parte de la generación 2026 de Foundry, su reconocido programa global de desarrollo y aceleración para artistas independientes, y entre ellos aparece un nombre colombiano que sigue consolidando su ascenso dentro de la industria musical: Hamilton.

El cartagenero fue destacado por la popular plataforma como un artista a seguir y "con mucha proyección". De acuerdo con su criterio, el cantante ha demostrado en poco tiempo tener "un sonido fresco" y "un ritmo diferente" a lo que se venía haciendo en Colombia.

Hamilton // Foto: suministrada

Un reconocimiento importante, pueshan pasado nombres que hoy hacen parte de la primera línea de la música global como Dua Lipa, Rosalía, Natanael Cano, Eladio Carrión y, más recientemente, Blessd. Siendo un elogio casi destino al éxito y posicionamiento musical en la industria.



"La música la hacemos sin esperar un palo global, sino lo que nos fluye. Gracias a Dios porque él nos da la sabiduría (...) Mi equipo y yo transformamos esta escena de la música urbana, lo que tiene que ver con el afro beat. Nosotros vinimos con estos nuevos sonidos, que no están alejados a la champeta, pero de verdad es algo muy bonito", dijo en su momento en diálogo con Blu Radio.

Pese estar "poco tiempo" en la escena, confía que Dios está poniendo los momentos adecuados para lograr grandes cosas. Por eso, cada día es agradecido con las personas del proceso y sus fans, porque, según él, a la final son los que han construído su camino hasta donde ha llegado.