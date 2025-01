Artista de 'Coqueta' preocupa a sus seguidores; gira queda detenida por eso

La noticia que fue el himno del cierre del 2024: 'Coqueta', sigue dando de qué hablar debido a que sigue ocupando las primeras posiciones del top 50 de Spotify Colombia. Su letra cautivó a miles de colombianos, que, por supuesto, la incluyeron entre sus canciones favoritas de diciembre.

Gracias a esta canción, Heredero, artistas creador del tema, se volvió un hit y logró un remix al lado de Jessi Uribe, además, comenzó a dar conciertos en diferentes ciudades y municipios de Colombia; sin embargo, este viernes, 3 de diciembre, a través de su cuenta de Instagram, entregó una noticia y es que cancela, parcialmente, su gira debido a problemas de salud.

"Con gran pesar y mucha responsabilidad, me veo en la obligación de comunicarles que, debido a una complicación de salud, me veo forado a cancelar el show musical programado para el día de hoy 3 de enero de 2025 en el municipio de Sucre, Santander. He sido diagnosticado con laringitis aguda, una condición que afecta mis cuerdas vocales y que, bajo prescripción médica, requiere reposo absoluto para evitar complicaciones mayores", contó el artista en su Instagram.

Asimismo, le pidió a sus seguidores que "entendieran la situación" debido a que esperaba que fuese algo parcial y quería volver al 100 % para no dejar menos en los escenarios. Para tranquilidad de la gente de Sucre, él dijo que busca reprogramar pronto la fecha que no se pudo llevar a cabo este viernes, 3 de enero.

Este es el comunicado de Heredero

¿Por qué es tan exitosa 'Coqueta'?

La historia personal del artista, marcada por la perseverancia y la lucha por cumplir sus sueños musicales, ha conectado profundamente con el público. Además, la letra romántica y auténtica de la canción, que evita las temáticas explícitas comunes en la música urbana, ha atraído a un público más amplio. El ritmo contagioso y los sonidos tradicionales colombianos presentes en la canción han permitido que 'Coqueta' se convierta en un himno popular. Por último, el apoyo masivo de los fans y el reconocimiento de otros artistas han consolidado su éxito y la han convertido en un fenómeno viral.

Esta es la famosa canción