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Blu Radio  / Entretenimiento  / Artistas de música popular se unen y estrenan canción para la Selección Colombia

Artistas de música popular se unen y estrenan canción para la Selección Colombia

La canción reúne mensajes que identifican a los colombianos en los barrios populares, acompañada de todos los referentes de la música popular.

Artistas de música popular se unen y estrenan canción para la Selección Colombia.jpg
Artistas de música popular se unen y estrenan canción para la Selección Colombia //
Foto: YouTube Luis Alfonso
Por: Jose Villanueva
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Actualizado: 26 de mar, 2026

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