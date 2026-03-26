Artistas de música popular se unen y estrenan canción para la Selección Colombia //

Arranca la previa de la Copa del Mundo de la FIFA, no solo en materia deportiva con el inicio del repechaje y los duelos amistosos entre selecciones clasificadas al campeonato, sino por todo lo que rodea este evento: marcas, música y el álbum de Panini.

Por supuesto, la música siempre ha tenido un lugar especial en esto y comienzan a salir diferentes canciones para ambientar el torneo, ahora, el turno fue de la música popular de la mano de Luis Alfonso, Pipe Bueno, Paola Jara, Arelys Henao, Jessi Uribe, Alzate, Jhon Alex Castaño, Francy, Jhonny Rivera y Ciro Quiñonez.

La propuesta no solo busca conectar con los aficionados al fútbol, sino también con todos los colombianos que viven cada partido como un evento familiar, emocional y profundamente identitario. El mensaje es claro: once artistas, millones de hinchas y una misma ilusión nacional.

El tema recoge el espíritu de una tradición profundamente arraigada en el país, donde la música y el fútbol suelen caminar de la mano. En Colombia, cada clasificación, cada eliminatoria y cada partido importante suele tener su propia banda sonora. Y en esa historia, “Te Quiero Ver Campeón” quiere abrirse paso como una nueva referencia emocional para la afición.



La fiesta del Mundial siempre suele ilusionar a millones de colombianos, por eso, la canción busca volverse un himno para todos los hinchas que viven la previa con sus familias y en especial en los barrios populares en donde abunda la fiesta, el alcohol y la diversión, mensajes que se ven puestos en el video oficial de esta canción.