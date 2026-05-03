Así fue el concierto de Shakira en Copacabana: superó a Madonna y rompió récord histórico

Lo que ocurrió en la icónica playa de Copacabana no fue simplemente un concierto: fue un acontecimiento que reconfiguró la magnitud de los espectáculos en vivo. Shakira convirtió la costa de Río de Janeiro en un escenario sin precedentes, reuniendo a más de dos millones de asistentes en una sola noche, una cifra que la posiciona por encima de eventos recientes de Madonna y Lady Gaga.

Desde temprano, la ciudad brasileña comenzó a sentir el impacto de la llegada masiva de fanáticos. Personas provenientes de distintos continentes viajaron para presenciar el espectáculo de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, generando una movilización que transformó la rutina urbana.

Hoteles llenos, comercios activos y una economía dinamizada dejaron como resultado ingresos cercanos a los 800 millones de reales (aproximadamente 160 millones de dólares), una cifra histórica para este tipo de eventos.

Shakira en concierto en Copacabana. Foto: Suministrada

Un escenario que rompió récords

El montaje técnico fue otro de los puntos que marcó la diferencia. Se levantó el escenario más ambicioso visto en la ciudad, con dimensiones y tecnología diseñadas para responder a la magnitud del público.



Con una plataforma de 1.500 metros cuadrados y una estructura elevada de 2,20 metros para mejorar la visibilidad. El montaje incluyó 680 m² de pantallas LED, una pasarela de 25 metros que acercó a la artista al público, 16 torres de sonido y video distribuidas a lo largo de la playa permitieron que la experiencia fuera inmersiva incluso para quienes estaban a gran distancia.

Escenario de concierto de Shakira en Copacabana. Foto: Suministrada

La noche estuvo cargada de momentos memorables. La artista barranquillera repasó distintas etapas de su carrera con éxitos como 'La bicicleta', 'Chantaje' y 'La tortura', mientras que canciones como 'Antología' ofrecieron una pausa emotiva. Uno de los picos de energía llegó con 'Waka Waka' (This Time for Africa), cuando la multitud se movió al unísono, generando una postal difícil de igualar.

El concierto también tuvo sorpresas. Figuras brasileñas como Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo se sumaron en distintos momentos, fortaleciendo el vínculo cultural entre Colombia y Brasil. Estas colaboraciones aportaron una dimensión especial al show, elevando aún más la conexión con el público.

Shakira y Anitta en Copacabana. Foto: Suministrada

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Más allá de los números, el evento dejó un mensaje claro. Shakira reafirmó su posición como una de las artistas más influyentes del panorama global, no solo por su capacidad de convocatoria, sino por el mensaje que transmitió: resiliencia, transformación y empoderamiento.

Copacabana quedó marcada por una imagen contundente: millones de personas vibrando al mismo ritmo frente a una artista que logró algo extraordinario, convertir una noche en un hito irrepetible para la música mundial.