Así luce 'Duna 3': Warner presenta el traíler oficial del estreno de diciembre

Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures presentaron oficialmente "Duna: Parte Tres", la esperada conclusión de la trilogía cinematográfica dirigida por el cineasta nominado al Premio de la Academia, Denis Villeneuve, quien llevará a la pantalla el desenlace de una de las franquicias de ciencia ficción más aclamadas de los últimos años. La película tiene programado su estreno para el 17 de diciembre de 2026.

La nueva entrega sitúa la historia casi 20 años después de que Paul Atreides asumiera el control del Imperio. Convertido en un emperador implacable, el personaje interpretado por Timothée Chalamet deberá enfrentar las consecuencias de las decisiones que marcaron su ascenso al poder, mientras nuevas amenazas ponen en riesgo la estabilidad del imperio y el futuro de quienes lo rodean.

En esta ocasión, Paul se encuentra atormentado por visiones que anticipan el colapso de su dominio y el regreso de su amor perdido. Paralelamente, una compleja conspiración comienza a desarrollarse con Chani, interpretada por Zendaya, como una pieza central dentro de una trama donde la traición, las alianzas inesperadas y la lucha por el poder marcarán el destino del universo de Arrakis.

Una historia que promete elevar la intensidad de la saga

La tercera película promete mantener la combinación de ciencia ficción, acción, drama y thriller político que convirtió a las entregas anteriores en un fenómeno tanto de crítica como de taquilla. Bajo la dirección de Denis Villeneuve, el filme buscará ofrecer un cierre cinematográfico de gran escala, respetando la profundidad narrativa de la obra original de Frank Herbert.

