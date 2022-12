Autocine ayudará a los trabajadores: presidente de Cine Colombia

Munir Falah, presidente de Cine Colombia, habló en Mañanas BLU sobre el regreso del autocine en medio de la pandemia del coronavirus. Declaró que la iniciativa, que está a la espera de luz verde en Bogotá, busca promover el empleo y dar entretenimiento a los colombianos en medio de la difícil situación.

El ejecutivo contó que la idea, es tener autocines no solo en Bogotá, sino en Medellín y en Cali.

Sobre la fecha para la apertura del autocine en Unicentro Bogotá, Falah dijo que los amantes del cine deben tener paciencia, ya que es entendible la precaución cuando se atraviesa el pico de la pandemia.

“Yo entiendo las circunstancias, estamos en dos semanas pico, particularmente en Bogotá. Las secretarías del Distrito no tienen claro si pueden o no autorizar el protocolo o el piloto para el autocine”, afirmó el presidente de Cine Colombia.

“Sostienen que eso depende del Ministerio de Salud y nosotros hace rato radicamos el protocolo, pero todavía no se pronuncian. La verdad no sabemos qué es lo que se requiere”, agregó.

Falah afirmó que los protocolos de bioseguridad que se tendrán en los autocines, difícilmente se podrán lograr con otras actividades.

“Lo que nosotros queremos en Cine Colombia es tener todo listo, no queremos abrirlo por obvias razones, pero sí que toda la documentación esté aprobada par que cuando llegue el momento oportuno lo podamos hacer”, complementó.

