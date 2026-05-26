Bad Bunny se une al elenco de 'Toy Story 5': este será su personaje

A pocas semanas del estreno de la nueva entrega de 'Toy Story', Disney y Pixar siguen detalles de lo que traerá esta nueva cinta y hacia dónde será el relato de esta presentación que trae de regreso a Woody, Buzz y el resto de la pandilla de juguetes de Andy.

Ahora, la gran sorpresa fue el anuncio e inclusión al elenco del puertorriqueño Bad Bunny, quien prestará su voz en español e inglés a un nuevo personaje: 'Pizza con Anteojos', que hará una corta aparición, pero que tendrá la fuerza de la voz de Benito Antonio Martínez Ocasio, el cantante más escuchado a nivel mundial en la actualidad.

"Se suma al elenco de voces en inglés y en español para Latinoamérica y España el artista global multiplatino que trasciende géneros, ganador de 6 premios GRAMMY®, Benito Antonio Martínez Ocasio —conocido artísticamente como Bad Bunny— quien tiene un cameo de voz en la película como el nuevo personaje Pizza con Anteojos. Misterioso y muy cool, Pizza con Anteojos forma parte de una pequeña, aunque poderosa, comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero", explicaron.

Esta noticia no es sorpresa, pues, este 2026, el cariño en el público anglo hacia Benito ha crecido tras ganar el premio Grammy de Mejor Álbum del Año con 'DtFM', además de su exitosa gira a nivel internacional, que estuvo en Colombia por Medellín en el mes de enero.



El regreso de la pandilla de Andy ha emocionado a millones y, en poco tiempo, llegará a la pantalla grande el 17 de junio de 2026. Esta confirmación de la presencia del 'Conejo Malo' sigue expandiendo la fuerte relación de Latinoamérica con Pixar y Disney, pues no es la primera vez que se le da voz a un personaje; de hecho, uno de los cameos más famosos ha sido el de Shakira en 'Zootopia'.