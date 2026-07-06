Bad Bunny y J Balvin volvieron a cantar juntos en el tour de 'DtMF' en Francia

El reencuentro musical, una vez más, entre los íconos del género urbano Bad Bunny y J Balvin marcó un hito inesperado durante el reciente concierto del "Debí Tirar Más Fotos" en Francia. Los artistas, quienes han colaborado en éxitos globales, compartieron el escenario ante miles de fanáticos en un momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La presentación en territorio francés tomó por sorpresa a los asistentes cuando el colombiano J Balvin apareció de forma imprevista para acompañar a Bad Bunny en la interpretación de varios de sus temas colaborativos. Este gesto fue calificado como uno de los momentos más destacados de la gira europea. La complicidad entre ambos músicos fue evidente mientras interactuaban con el público, reafirmando una amistad que ha trascendido los estudios de grabación durante años.

La trayectoria de ambos artistas ha sido fundamental para la expansión del reguetón a nivel internacional. Bad Bunny, conocido por su capacidad de innovación constante, se encuentra actualmente promocionando su más reciente material discográfico en esta gira, mientras que J Balvin ha mantenido una presencia constante en festivales y conciertos masivos alrededor del mundo.

"Debí Tirar Más Fotos" continúa su recorrido por Europa, consolidándose como uno de los eventos más lucrativos y esperados del año. Este episodio en Francia no solo suma un capítulo especial al historial de colaboraciones entre los puertorriqueños y colombianos, sino que también refuerza la vigencia de los ritmos urbanos latinos en los escenarios.

