Blessd, Ozuna y J Álvarez lideran los estrenos musicales de la semana

La escena musical llega con nuevos sonidos y proyectos que marcan la agenda de la semana. Blessd, Ozuna y J Álvarez encabezan los lanzamientos más destacados con propuestas que van desde el reguetón y el trap hasta fusiones urbanas y electrónicas.

Blessd estrena EL PEOR HOMBRE DEL MUNDO, un álbum de 14 canciones que funciona como la contraparte de EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO y explora una faceta más impulsiva, instintiva y honesta del cantante.

El proyecto aborda las contradicciones que han acompañado su carrera: el deseo frente a las consecuencias, la lealtad y la tentación, así como la confianza y la vulnerabilidad. Con una energía cercana a sus raíces urbanas, Blessd combina reguetón, trap y sonidos contemporáneos para ampliar su propuesta musical.

El álbum está liderado por “PROVÓCATE”, canción junto a Cris MJ y SOG, y cuenta con colaboraciones de artistas como Jay Wheeler, Randy, Jon Z, Neutro Shorty, Kris R, De La Rose, Clarent, Juhn, Fronti, Tury y Tutu.



Por otro lado, Ozuna y el productor puertorriqueño Yampi presentan “Ropa Cara”, un sencillo que marca un nuevo encuentro entre dos figuras clave del movimiento urbano latino.

La canción apuesta por la esencia del reguetón con una producción que reúne la identidad sonora de Yampi y la interpretación característica de Ozuna. La colaboración retoma una conexión que ya había dado éxitos como “El Farsante”, “Tu Foto” y “La Modelo”.

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El lanzamiento llega acompañado de un videoclip grabado en Puerto Rico y dirigido por Ricardo Rivera, conocido como “Fue Ricky”, que complementa la energía del tema con una propuesta visual ligada al universo del artista.

Asimismo, J Álvarez presenta Luxury, un proyecto discográfico de 21 canciones que representa una nueva etapa dentro de su trayectoria musical. El álbum mantiene la esencia urbana que ha definido su carrera, mientras incorpora una visión más amplia de su evolución artística.

Uno de los temas principales del proyecto es “Budget”, sencillo que reúne al puertorriqueño con Juanka y Anubis. La canción destaca por su energía, actitud y la combinación de tres estilos que representan distintas generaciones del movimiento urbano.

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El lanzamiento llega acompañado de un visualizer dirigido por BambamdgFilms y coincide con la etapa internacional de su Luxury Tour.

Más estrenos destacados de la semana

Hamilton – “Beso a Beso”: el artista presenta una propuesta romántica con sonidos de afrobeats y tintes urbanos. La canción explora la conexión, el deseo y la intensidad de una relación marcada por la química entre dos personas.

Doctor Krápula junto a Colombianitos – video oficial de un himno del fútbol colombiano: la agrupación presenta por primera vez el videoclip de una canción que durante años ha acompañado a los hinchas nacionales, con una historia centrada en los niños, las canchas de barrio y los sueños que nacen alrededor del fútbol.

Ansu Fati – “SEA COMO SEA”: el futbolista del AS Monaco y formado en el FC Barcelona sorprende con su debut musical en pleno Mundial 2026. El jugador presenta una propuesta que mezcla Afrobeats Latino, reguetón y Amapiano, mostrando una nueva faceta artística más allá de las canchas.

Maluma, Mr. Plata y El Americano 4KT – “Las Muñequitas Remix”: el fenómeno nacido en el Pacífico colombiano da un nuevo paso con la participación de Maluma. La canción busca llevar a una escala global un sonido que comenzó creciendo desde la calle y las plataformas digitales.

DFZM junto a Nanpa Básico y Akapellah – “De Roce”: una colaboración que une reggae y rap para contar historias del barrio latinoamericano. Los tres artistas construyen un relato sobre raíces, lealtad y los códigos de la calle

Tury junto a GeezyDee – “Jack el Farro”: el artista de Medellín presenta una colaboración con una mezcla de sonidos urbanos y una narrativa enfocada en la ambición, la disciplina y el crecimiento personal.

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Ysa C – “No Llegamos Ni a Febrero”: la cantante caleña continúa expandiendo su universo de Afrobeats con una canción íntima sobre esas relaciones que terminan antes de convertirse en lo que prometían. El sencillo hace parte de su próximo EP Mientras Llega el Sol.

Penelope Robin – “Diosa de Cien Colores”: la cantautora colombiana inicia una nueva etapa artística con una canción que celebra la autenticidad y la libertad de ser diferente. El sencillo convierte las inseguridades y aquello que alguna vez hizo sentir fuera de lugar a muchas personas en una fuente de identidad y fortaleza.

Miguel Bueno – “Alguien Aquí”: el artista colombiano presenta un nuevo capítulo musical con una propuesta que mezcla pop latino y sonidos urbanos contemporáneos. El sencillo refleja su evolución artística y llega después de canciones como “Solcito” junto a Juan Duque y “Alas Rotas”.

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Daramola – Le Di Sentido y “Gidi 2 Caracas (La Música)”: su álbum debut como productor, acompañado del sencillo principal junto a la banda venezolana Rawayana. Con una trayectoria detrás de grandes éxitos de la música latina, Daramola da un paso al frente para mostrar su propia visión sonora.

Las Pelotas – “Sin la piel”: la banda argentina presenta el primer adelanto de su próximo álbum AMOR HECHO EN LETRAS. El sencillo propone una reflexión sobre la autenticidad, las emociones y la necesidad de conectar más allá de las apariencias.

Darmand – “I Will”: Diego Cáceres, conocido como Darmand, continúa su camino como solista con una canción electrónica que aborda las promesas, las oportunidades perdidas y las historias que permanecen con el paso del tiempo.

Nil Moliner – “Salta”: el cantante español estrena un tema cargado de energía positiva que convierte la superación personal en un himno de celebración. La canción combina pop electrónico con una producción pensada para conectar con grandes escenarios.

La Pantera – STONE BOY EUROPA: el artista español inicia una nueva etapa con un EP de seis canciones que marca su regreso al trap, género que impulsó sus primeros pasos dentro de la escena urbana.

Nuevos artistas también estrenan