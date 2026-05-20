"Bogotá es parte de Cultura Profética": los puertorriqueños y su conexión con Colombia

En más de una década, Willy Rodrígez, Juan Carlos Sulsona, Omar Silva y Eliut González, integrantes de Cultura Profética, han construido una estrecha relación con el público colombiano, especialmente con Bogotá, que, según expresaron en diálogo con Blu Radio, se ha convertido en un lugar fundamental en su historia musical y emocional.

“Bogotá es parte de Cultura Profética”, podría resumir perfectamente el sentimiento de la banda hacia una ciudad que no solo los recibió desde sus primeros años en Colombia, sino que también les permitió vivir uno de los momentos más importantes de toda su carrera.

En medio de la expectativa por el lanzamiento de En Bucle, su próximo álbum de estudio, Willy Rodríguez y Eliut González hablaron sobre la relación que mantienen con el público bogotano, el crecimiento de la escena musical colombiana y la evolución sonora que tendrá esta nueva producción.

“Es increíble, aparte de que fue la primera ciudad que nos recibió acá en Colombia, es donde hemos tenido el público más grande de toda nuestra carrera”, recordaron los músicos al hablar de su histórica presentación en Rock al Parque 2014 frente a más de 126.000 personas.

La agrupación pasó de presentarse en pequeños recintos a grandes festivales, o en escenarios como el Movistar Arena de Bogotá. Además, esta relación los llevó a tomar la decisión de que la capital colombiana será clave en el lanzamiento de En Bucle, en donde llevarán a cabo la primera listening party del álbum.



“Lo escogimos por una razón, y es porque sabemos que Bogotá está liderando la cultura musical de Latinoamérica”, afirmaron.

Sin embargo, reconocieron que compartir música nueva de esta manera también implica un nivel importante de vulnerabilidad emocional. “Es un momento muy vulnerable, mucho más que cuando uno toca en vivo”, confesó Willy Rodríguez al hablar de la sensación de mostrar canciones inéditas frente al público.

Un disco que explorará nuevos sonidos

Además de reforzar su relación con Colombia, Cultura Profética aprovechó el encuentro para adelantar detalles de En Bucle, un álbum que representará una nueva etapa creativa para la agrupación.

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A diferencia de trabajos anteriores, el disco fue producido desde su propio estudio y bajo una dinámica distinta a la que tradicionalmente utilizaban como banda.

“Es un disco que tiene muchos riesgos, pero suena súper actual”, aseguraron.

La producción incluirá sonidos que van desde el reggae clásico hasta afrobeat, neo soul, R&B e incluso salsa, género que grabaron por primera vez en su carrera.

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“Hay un tema que de reggae se convierte en salsa, y es la primera vez que grabamos una salsa”, revelaron.

Con más de 25 años de trayectoria, Cultura Profética también reflexionó sobre cómo ha cambiado la industria musical con la llegada de las redes sociales y plataformas digitales.

Aunque reconocen la importancia de herramientas como TikTok para muchos artistas emergentes, dejaron claro que nunca han hecho música pensando en tendencias virales.