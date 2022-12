¿Cambio extremo? Así lucía Belky Arizala con su cabello largo

“Una compañera me dijo que si me quería tomar un café, yo creyendo en su buena fe acepté y al otro amanecí calva”, ese fue el relato con el que Belky Arizala dio a conocer la historia de su look hace un tiempo. Sin embargo, pocas personas recuerdan cómo lucía la empresaria cuando tenía su larga cabellera.

En su cuenta de Instagram aún reposan varias imágenes de la exparticipante del Reinado Nacional de Belleza de Colombia en su faceta de modelo y con su largo cabello castaño oscuro.

Publicidad

Estas son algunas fotos de la hermosa cucuteña:

Publicidad

Publicidad

Publicidad