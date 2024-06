Campanita, nuevo eliminado del Desafío XX; Andrea Serna le hizo giño para trabajar juntos

Este jueves se llevó a cabo el tan temido Box negro, Campanita, Yoifer, Santi y Kevyn tuvieron que enfrentarse a un Desafío a muerte y uno de ellos, el último en terminar la prueba se despidió del del Desafío XX.

Los competidores de los equipos Omega, Alpha y Beta se enfrentaron a una prueba que estaba diseñada especialmente para ellos, con el fin de probar su agilidad y resistencia.

Andrea Serna explicó el reto, que comenzó con la extracción de unas escaleras de una caneca. Estas escaleras les permitieron ascender a varias plataformas suspendidas en el aire. Luego, tuvieron que atravesar unos troncos y liberar unos discos en la otra parte de la pista, con los cuales debían anotar cuatro puntos.

Kevyn, del equipo Alpha, tomó la delantera inicialmente, seguido de cerca por Yoifer. Campanita y Santiago, aunque tardaron un poco más en arrancar, lograron alcanzar a sus compañeros en cuestión de segundos. Durante la competencia, los equipos Alpha, Omega y Beta animaron a sus compañeros con canciones y palabras de aliento.

Publicidad

Yoifer fue el primero en liberar los discos y llevarlos al punto de anotación, mientras que Santi se mantuvo rezagado. Sin embargo, Kevyn fue el primero en asegurar su permanencia en la competencia.

Franck Stiward, conocido cariñosamente como Campanita, destacó por su personalidad auténtica y fue uno de los participantes más queridos de la temporada. En los momentos finales del reto, se enfrentó a Santi.

Publicidad

A pesar de su esfuerzo, solo logró encestar un disco, lo que marcó su eliminación. Despidiéndose con tristeza, sus compañeros lamentaron su partida. Le agradecieron al participante por lograr unir a sus compañeros en tantos momentos de tensión, por su transparencia y lealtad con el equipo y por siempre dar lo mejor de sí por lograr sus objetivos. Campanita se despidió con un último baile y palabras de agradecimiento, dejando claro que su espíritu seguirá adelante: "Campanita, sigue para largo".

Útilmente Campanita había mencionado en varias ocasiones que su deseo de permanecer en el programa había disminuido por completo y que no iba a luchar por su cupo, al contrario, que se dejaría vencer para poder salir y seguir con normalidad por fuera de la ciudad de las cajas, no sin antes agradecer a cada uno de sus compañeros, quienes vieron como de un momento a otro Campanita empezó a bajar de nivel y ya no se le veía tan sonriente como antes.

El guiño de Andrea Serna

La presentadora le expresó unas emotivas palabras a Campanita y le reiteró que tiene mucho talento para presentar programas, recordando su faceta como 'Campanita Serna'.

"Quedamos de golpe que de pronto compartimos escenario en algún momento porque tienes mucho talento para presentar", dijo Andrea Serna.