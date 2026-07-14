Carabin3: "Blessd nos dio un ejemplo al abrirles las puertas a nuevos artistas"

En 2025, Blessd anunció en sus redes sociales la llegada de un proyecto que, según él, era el más ambicioso en toda su carrera. Allí, aparecieron nombres que pocos conocían con la oportunidad de darse a conocer a nuevos públicos de la mano de uno de los artistas que lleva controlando el mainstream local desde hace años como lo es el ‘Bendito’.

Más que un colectivo de artistas, Los ExtraditaBLESSD buscan convertirse en una plataforma para impulsar el crecimiento del trap colombiano y abrir oportunidades a nuevos talentos. Así lo aseguró Carabin3 en diálogo con Blu Radio, uno de los integrantes del proyecto liderado por Blessd, quien destacó que la iniciativa representa un modelo que espera replicar cuando su carrera alcance una mayor proyección.

"Lo más importante fue mostrar esa unión de los artistas que siento que nunca se había visto en la industria colombiana de la música urbana. Queremos dar un mensaje de familiaridad, sin envidias, donde todos queremos que nos vaya bien y sacar la cara por el género y por Colombia a nivel internacional (…) Para nosotros eso es un ejemplo a seguir. Más adelante, cuando tenga más reconocimiento y exposición, me gustaría hacer lo mismo: darle la mano y abrirles las puertas a artistas emergentes que también estén trabajando y haciendo un buen trabajo por el trap y la música urbana en Colombia", afirmó Carabin3.

Para Carabin3, otro de los aspectos que distingue a Los ExtraditaBLESSD es que la selección de sus integrantes no estuvo enfocada únicamente en el talento musical. Según explicó, Blessd buscó rodearse de personas con valores y compromiso, capaces de asumir el crecimiento profesional sin perder la humildad.



"Obviamente buscaban artistas que estuvieran trabajando y generando impacto, pero sobre todo personas humildes, que al recibir este nivel de reconocimiento no se fueran a deslumbrar, sino que lo utilizaran como gasolina para seguir creciendo", comentó.

Mientras el colectivo prepara el Cora Tour 2026, Carabin3 confirmó que ya trabajan en un nuevo proyecto discográfico que incluirá colaboraciones nacionales e internacionales, además de la exploración de nuevos sonidos. El objetivo, explicó, es seguir consolidando el crecimiento del movimiento y comenzar a proyectar giras fuera de Colombia.

"Estamos trabajando en un proyecto mucho más completo y queremos empezar a proyectarnos hacia otros países donde sabemos que tenemos oyentes. Todo llegará con el trabajo que sigamos haciendo", añadió.