Carín León lanza MudaH, la edición deluxe de su álbum nominado al Latin Grammy

El cantante mexicano Carín León presenta MudaH, la edición deluxe de MUDA, álbum que recibió dos nominaciones a los Latin Grammy 2026, en las categorías de Álbum del Año y Grabación del Año por “Desde Que Te Tengo”. Disponible en plataformas digitales a través de Socios Music, el lanzamiento incorpora cinco nuevos temas que amplían la exploración sonora del artista.

La canción principal, “Atte El Insuperable”, reúne a Carín León con la estrella colombiana Ryan Castro en un corrido protagonizado por las charchetas. Ambos artistas narran una historia de desamor desde el orgullo, la picardía y la seguridad personal, alejándose de la tristeza tradicional del despecho.

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“¡Qué mejor que sumar a mi compa Ryan Castro! Un colombiano que tiene una energía y una manera de hacer música que me gustan mucho”, expresó Carín León sobre esta colaboración, con la que busca conectar los sonidos mexicanos y colombianos.

Por su parte, Ryan Castro destacó la naturalidad del encuentro musical: “Fue muy chimba poder hacer esta canción y conectar a Colombia con México”.



Carín León Foto: AFP

Cinco canciones que amplían su propuesta musical

Además de “Atte El Insuperable”, MudaH incluye “Ya No Llora”, una salsa tumbada sobre la superación de una ruptura; “Miss Mierda”, una balada pop alternativa que evoluciona hacia el pop/rock; “El Bolero”, centrada en la posibilidad de volver a amar, y “Echando A Perder Se Aprende”, que combina balada pop, texturas mexicanas y elementos de hip-hop.

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“Yo siempre he sido un enamorado de la música, no de un género”, afirmó el intérprete, al explicar su interés por experimentar sin limitarse a etiquetas musicales.

Ryan Castro // Foto: suministrada

El amor como eje de MudaH

Con 19 canciones, el proyecto aborda distintas facetas del amor, desde la devoción y la reconciliación hasta el despecho, la venganza y los excesos. La producción también reafirma el vínculo de Carín León con sus raíces en Hermosillo, Sonora, mientras proyecta su música hacia públicos internacionales.

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El lanzamiento llega cinco meses después de MUDA y sirve como antesala de su participación en la 27 Entrega Anual del Latin Grammy, programada para el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.