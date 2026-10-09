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Estrenarán serie inspirada en la toma del Palacio de Justicia: esto se sabe

La serie hace parte de una investigación extensa, construida a lo largo de más de 7 años a partir de documentos, testimonios y entrevistas, considerando múltiples ángulos y conectando eventos.

Serie del Palacio de Justicia
Serie del Palacio de Justicia //
Foto: Netflix
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

El 6 y 7 de noviembre de 1985 son dos fechas que, lamentablemente, quedaron para la historia de Colombia. Fechas en las cuales un comando de 35 guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) se tomaron a la fuerza el Palacio de Justicia en Bogotá.

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El Ejército y la Policía Nacional respondieron con un operativo desproporcionado de reconquista que duró 28 horas, el cual incluyó el uso de tanques de guerra y desencadenó un devastador incendio en el edificio, pero, hasta la fecha, muchas de las víctimas y personas que se encontraban en el edificio ese día no se sabe de la ubicación.

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Ante esto y en honor a todas las víctimas de este hecho, Netflix estrenará una serie basada en una investigación extensa, construida a lo largo de más de 7 años a partir de documentos, testimonios y entrevistas, considerando múltiples ángulos y conectando eventos de este trágico hecho para el país, la cual llegará a la plataforma el próximo 6 de noviembre.

Serie del Palacio de Justicia (1).jpg
Serie del Palacio de Justicia //
Foto: Netflix

Este es el elenco de la serie del Palacio de Justicia

Natalia Reyes (Pilar Navarrete), Luna Baxter (Olga Behar), Mariana Gómez (La Mona), Carlos Manuel Vesga (Coronel (r) Alfonso Plazas Vega), Robinson Díaz (Belisario Betancur), Santiago Alarcón (Alfonso Reyes Echandía), Nicole Santamaría (Angela María Buitrago), Andrés Castañeda (Eduardo Umaña), Camilo Amores (Jimmy Beltrán), Jacobo Millán (Santiago Álvarez), Santiago Londoño (Elvencio Ruíz), José Restrepo (Yesid Reyes), Nicolás Montero (Jaime Castro), Rafael Zea (General (r) Víctor Delgado Mallarino), Fernando Lara (General (r) Vega Uribe), Valentina Acosta (Noemí Sanín), Julián Zuluaga (Checho), Nelson Camayo (Luis Otero) Jaisson Jeack (Alfonso Jacquin), Irina Loaiza (Irma Franco), Rodrigo Rodríguez (Almarales), Jorge Andrés Ruiz (General (r) Arias Cabrales), Carlos Vergara (Enrique Parejo), entre otros.

Este es el tráiler de la serie

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