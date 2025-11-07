Magistrado sugiere que presidente debería pedir perdón por holocausto del Palacio de Justicia

Termina una semana llena de homenajes y actos de conmemoración para honrar la memoria de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 el 6 y 7 de noviembre de 1985.

En ese sentido, uno de los presidentes de las altas cortes llevó a cabo un conversatorio donde participaron destacados juristas como la exministra de Justicia y fiscal delegada en los casos de desaparecidos del Palacio, Ángela María Buitrago.

“Ante la pregunta sobre si el presidente Gustavo Petro debería pedir perdón por el holocausto del Palacio de Justicia", dijo el magistrado Ibáñez, que aseguró: "Esa es una posibilidad y es una invitación que toda la sociedad colombiana le hace a él como a todos los demás miembros e integrantes de lo que en su época fue el M-19”.

Gustavo Petro Foto: AFP

El magistrado Ibáñez sostuvo que “la verdad no es un derecho individual de las víctimas, sino un derecho colectivo de toda la sociedad”, por lo que reiteró la importancia de que quienes participaron en la preparación o ejecución del ataque digan lo que sucedió realmente.



Incluso Ibáñez recordó y puso de ejemplo a Antonio Navarro Wolf, exintegrante de la guerrilla del M-19 quien pidió perdón por los actos del holocausto del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 donde fueron asesinadas 100 personas y al día de hoy, varias siguen desaparecidas.

“El llamado es a la concordia y a la esperanza, y sobre todo el llamado a decir la verdad, es una invitación que podemos hacer institucionalmente desde acá a todos los que, habiendo participado en la cúpula o en posiciones intermedias o en posiciones bajas, que tuvieron conocimiento sobre la preparación de la toma y la ejecución y los hechos que con posterioridad sucedieron, nos digan la verdad”, concluyó el presidente de la Corte Constitucional.