Palacio de Justicia
Ataque a 'narcolancha'
Jaime Esteban Moreno
Deportivo Pereira
COP30

Holocausto del Palacio de Justicia: Consejo de Estado condenó a la nación por muerte de magistrado

Holocausto del Palacio de Justicia: Consejo de Estado condenó a la nación por muerte de magistrado

El alto tribunal declaró patrimonialmente responsable a la nación por la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry, ocurrida durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985.

Retoma Palacio de Justicia
Un hombre herido es evacuado del Palacio de Justicia de Bogotá el 6 de noviembre de 1985, ocupado por un comando guerrillero del movimiento M19.
Foto: AFP
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 7 de nov, 2025

